South China Morning Post: Индия и Япония наступают на пятки китайскому «поясу»

Некоторые обвиняют Китай в стремлении затащить более слабых партнёров в долговую яму своей инфраструктурной инициативой «Один пояс — один путь», а Индия и Япония гарантируют новым партнёрам, что их долгами никто воспользоваться не сможет. И хотя пока инициатива Дели и Токио ограничивается лишь одним портом, не стоит игнорировать сближение Индии и Японии, отмечает South China Morning Post.

Недавно Индия и Япония подписали соглашение о реализации проекта по строительству нового терминала в крупном порту Шри-Ланки Коломбо, пишет South China Morning Post. По условиям сделки, сам порт полностью остаётся во владении шри-ланкийских властей, также страна получит 51% акций совместного с Дели и Токио предприятия Terminal Operations Company. Оставшиеся 49% отойдут Индии и Японии.



По мнению издания, стоит более пристально изучить время и условия заключения данного соглашения. Примечательно, что совсем недавно у Шри-Ланки уже был довольно печальный опыт сотрудничества с крупным азиатским партнёром, Китаем, который помог небольшому островному государству с развитием инфраструктуры. Однако когда Шри-Ланка не сумела выплатить свои долги, она была вынуждена передать Пекину в аренду на 99 лет контроль над своим портом Хамбантота, а также 15 тыс. акров земли.



Как отмечает South China Morning Post, после этого инцидента появились утверждения о том, что Китай использует свою масштабную экономическую инициативу «Один пояс — один путь», в рамках которой он инвестирует в большое количество развивающихся стран, чтобы затащить партнёров в долговую яму. Кроме того, от присутствия Китая, одного из самых главных своих конкурентов, близ собственных границ стало не слишком комфортно Индии.



И теперь новости о том, что Дели вместе с ещё одной крупной азиатской экономикой предлагает Шри-Ланке сделку в отношении её другого порта с сохранением контроля над ним, породили предположения о том, будто Индия и Япония намерены дать отпор росту китайского влияния, а возможно, и детищу самого председателя КНР Си Цзиньпина — инициативе «Один пояс — один путь».



Пока сами участницы шри-ланкийского проекта всё отрицают, некоторые относятся к таким опровержениям скептически, особенно учитывая тот факт, что Пекин финансирует ряд программ по развитию в Коломбо. Впрочем, другие предполагают, что Индия и Япония, возможно, просто захотели отхватить свой кусок инфраструктурного пирога и это никак не стоит приравнивать к непосредственному вызову Китаю. В конце концов, Дели и Токио сотрудничают не только в Коломбо — страны также участвуют в совместном проекте по строительству дизельной электростанции на Андаманских и Никобарских островах. Довольно символично, если вспомнить, что эти территории вместе с некоторыми частями Северо-Восточной Индии в период Второй мировой войны находились под контролем японцев, отмечает издание.



По мнению South China Morning Post, для развития совместных индийско-японских предприятий есть несколько причин. Одна из них — хорошие личные отношения между лидерами двух стран: премьер-министрами Нарендрой Моди и Абэ Синдзо. В качестве знака особого почтения в прошлом октябре японский лидер принимал индийского коллегу в своём загородном доме в префектуре Яманаси, также Абэ был одним из первых, кто поздравил Моди с недавним переизбранием, и теперь премьерам предстоит встретиться на саммите G20 в Осаке, где им явно будет что обсудить.



Общие интересы Индии и Японии распространяются далеко за пределы инфраструктурных проектов. Обе страны были бы не прочь найти способы сдержать рост китайского влияния на море. Именно поэтому в мае силы Индии и Японии вместе с американскими и филиппинскими кораблями вместе проплыли через Южно-Китайское море, которое Пекин по большей части считает своим.



Также многое указывает на укрепление сотрудничества между Токио и Дели в оборонной сфере. Стороны работают над логистическим соглашением, которое способствовало бы упрощению взаимодействия между двумя армиями, — такой же договор уже действует между Индией и США.



Всё это — очень важные шаги со стороны Дели, поскольку раньше Индия предпочитала поддерживать более нейтральную позицию, подчёркивает издание. Абэ же со своей стороны понимает, что близкие отношения с Дели могут выручить Токио в случае усиления напряжённости с Вашингтоном или Пекином.



Возвращаясь к Коломбо, конечно, утверждать что-то про непосредственный вызов «Одному поясу» пока рано. Нужно смотреть, будут ли Токио и Дели применять схожую тактику в других местах, заключает газета.