CNN: согласно «индексу бигмака», рубль — самая недооценённая валюта

Российский рубль является одной из самых недооценённых по отношению к доллару валют в мире, сообщает CNN со ссылкой на журнал The Economist. Согласно высчитываемому журналом «индексу бигмака», рубль должен стоить на 65% дороже, чем стоит сейчас.

Мнениям отдельных политиков и экспертов, уверенных в переоценённости американского доллара по сравнению с другими валютами, нашлось новое подтверждение — бургеры, пишет сайт CNN. По данным канала, высчитываемый журналом The Economist «индекс бигмака» — «простой и забавный показатель, который нагляднее прочих демонстрирует курсы валют» — показал, что практически все валюты, учитываемые в индексе, недооценены к доллару.

Как поясняет обозреватель CNN, «индекс бигмака» основывается на теории паритета покупательной способности: поскольку обменные курсы показывают, сколько товаров можно купить на единицу той или иной валюты, то если за одну валюту можно купить некий товар дешевле, чем за другую, то это будет значить, что первая — недооценена, а вторая — переоценена.

Согласно последним данным The Economist, индекс бигмака свидетельствует о том, что и так сильный доллар за последние полгода стал ещё мощнее. Евро —«главный соперник» американской валюты — с начала нынешнего года пуще прежнего ослаб по сравнению с ней с начала года: гамбургер «Биг-Мак» в ресторанах «Макдональдс» в еврозоне теперь стоит на 19% дешевле, чем в США, тогда как шесть месяцев назад разница составляла 17%, говорится в материале CNN.

Самой недооценённой к доллару валютой оказался российский рубль — по оценке The Economist, отечественная валюта недооценена на 65%: в России «Биг-Мак» обойдётся в 130 рублей, или около $2, тогда как в США он стоит $5,75, подчёркивается в статье.

В свою очередь, единственной переоценённой к доллару денежной единицей The Economist считает швейцарский франк — в Цюрихе Биг-Мак стоит 6,5 франков или около $6,6, что, согласно теории паритета покупательной способности, показывает, что курс франка на 14% выше, чем должен быть.

В течение 2018 года американский доллар укрепился на 4%, что стало результатом повышения Федеральной резервной системой процентных ставок — подобные шаги повышают привлекательность активов страны, включая и валюту, для инвесторов, поясняет автор статьи. В этом году ожидается, что ФРС понизит ставки, и доллар ослабнет, пишет журналист.

Переоценённость доллара критиковали многие американские политики, поскольку это понижает конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке, говорится в материале. В частности, о сильном долларе плохо отзывался президент США Дональд Трамп, обвинявший в «манипуляции курсами» Китай, Россию и Евросоюз, сообщает CNN.