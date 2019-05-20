Independent: британская полиция спасает ультраправых от молочных коктейлей

Один из «Макдональдсов» Эдинбурга был вынужден временно прекратить продажу молочных коктейлей по требованию полиции. Как пишет The Independent, такой необычный запрет связан с тем, что поблизости от ресторана выступал ультраправый британский политик Найджел Фарадж — дело в том, что активисты, выступающие против правых сил, с некоторых пор выражают протест, бросаясь в политиков этим десертом.

Один из ресторанов сети «Макдональдс» в Эдинбурге, расположенный неподалёку от места, где выступал в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами в Великобритании лидер Партии брексита Найджел Фарадж, был вынужден приостановить продажу молочных коктейлей, сообщает The Independent. По данным газеты, временный запрет на десерт был введён по требованию полицейских, которые опасались, что активисты, выступающие против господина Фараджа, забросают его коктейлями.

Как отмечается в материале, противники ультраправых сил некоторое время назад взяли на вооружение новую тактику протеста и стали бросаться в неугодных им политиков не «традиционными» яйцами, а молочными коктейлями. Посягательствам такого рода в этом месяце уже подверглись кандидат от Партии независимости Великобритании Карл Бенджамин, а также независимый кандидат и активист Тони Робинсон, говорится в статье.

Молочный коктейль выгодно отличается от яиц тем, что не привлекает лишнего внимания стражей порядка, а также выделяется на фоне тёмных костюмов, которые часто носят политики, пишет обозреватель The Independent.

Другая причина оригинального применения десерта, по предположениям британских политологов, может быть в желании активистов обратить символику так называемых альт-правых против них: общественные деятели подобных взглядов в прошлом использовали молоко как символ «превосходства белой расы» в связи с его цветом и предрасположенностью людей азиатского и африканского происхождения к непереносимости лактозы, поясняет автор статьи.

Между тем, временным запретом «Макдональдса» не преминул воспользоваться их конкурент «Бургер Кинг»: компания опубликовала в Twitter обращение к шотландцам, напомнив, что они всегда могут купить молочный коктейль в её ресторанах, пишет The Independent.