FAZ: США потеснили с позиции лидера в рейтинге самых конкурентоспособных стран

США утратили первое место в рейтинге самых конкурентоспособных стран, уступив Сингапуру и Гонконгу, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. На плохом результате Америки отразились возросшие цены на бензин, сокращение экспорта высокотехнологичной продукции и нестабильность курса доллара, а также протекционистская политика главы Белого дома Дональда Трампа. Германия также опустилась в списке на две позиции, отмечает издание.

Германия опустилась на две позиции в рейтинге самых конкурентоспособных стран, в очередной раз оказавшись позади Китая на 17 месте, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом свидетельствуют данные аналитической и консалтинговой компании IMD World Competitive Center.

Первое место в списке занял Сингапур, потеснив с позиции лидера США, продолжает издание. Америка также уступила Гонконгу, оказавшись на третьем месте. Великобритания (23) и Франция (31) опустились в рейтинге на три позиции. Результат Лондона эксперты связывают с неопределённостью вокруг брексита. Италия заняла в списке 44 место, оказавшись позади Индии (43), но всё ещё перед Россией (45).

Компании IMD World Competitive Center провела своё исследование в 63 странах. При определении рейтинга учитывались 235 показателей, разделённых на четыре основные сферы: экономическое развитие, инфраструктура, а также эффективность правительства и экономическая эффективность. Для этого использовались данные международных организаций, например, Всемирного банка и международных валютных фондов. К тому же компания провела опрос среди 6 тыс. ведущих менеджеров мирового уровня.

Пять лет назад Германия занимала в рейтинге шестое место, напоминает издание. Но жёсткая налоговая политика привела к потере былых позиций. По сравнению с другими странами в Германии предприятия обязаны отчислять в государственный бюджет большие суммы.

Сингапур же оказался на первом месте благодаря четырём основным факторам: технологически продвинутой инфраструктуре, наличию высококвалифицированных специалистов, благоприятному иммиграционному законодательству и эффективной политике расселения. То, что государство «с авторитарным руководством» потеснило с первого места США, связано также с деятельностью американского президента Дональда Трампа, объясняет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению опрошенных менеджеров, торговый конфликт, спровоцированный главой Белого дома, навредил американской экономике. Негативно на результатах США также отразились возросшие цены на бензин, сокращение экспорта высокотехнологичной продукции и нестабильность курса доллара, отмечает издание.