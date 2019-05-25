ZIK: Всемирный банк пообещал Украине польский уровень жизни через 50 лет

Эксперты Всемирного банка оценили перспективы роста экономики Украины. Как передаёт канал ZIK, украинской экономике понадобится около 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

Всемирный банк оценил перспективы роста экономики Украины. В ведомстве назвали основные причины, которые мешают стране сравняться с европейскими странами, и обратились к Владимиру Зеленскому. К чему они призывают, расскажет Ирина Зимен.

КОРРЕСПОНДЕНТ: 50 лет — столько времени, по прогнозам Всемирного банка, понадобится Украине, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши. Специалисты говорят, что темпы экономического роста остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и сравняться с европейскими странами.

Сегодня наша страна находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии.

КАРЛИС СМИТС, эксперт Всемирного банка: ВВП Украины на душу населения по паритету покупательской способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году.

По словам директора Всемирного банка по делам Белоруссии, Украины и Молдавии Сату Кахконен, чтобы ускорить темпы роста экономики, необходимо, в частности, открыть рынки земли и достичь прогресса в борьбе с коррупцией, поскольку для большинства именно это поддерживает доверие инвесторов.

САТУ КАХКОНЕН, директор Всемирного банка по делам Украины: В 2019 году мы видим, что рост замедляется. 2,7 процента — это прогноз на 2019 год. Уверенность инвесторов снизилась из-за предвыборной неуверенности и неравномерного введения реформ.

За прошлый год экономика на Украине выросла на 3 процента в большей части из-за хорошего урожая и повышения выплат, говорят во Всемирном банке.

ФАРУК КХАН, старший экономист Всемирного банка: Увеличение экономического роста связано с высокой урожайностью в прошлом году и ростом потребления из-за повышения зарплат, повышения цен и больших переводов от граждан Украины, которые работают в странах Европы.

Напоследок в организации обратились к Владимиру Зеленскому. Они отмечают, что сотрудничество Украины и МВФ в ближайшие три года является очень важным, поскольку только так страна сможет избежать экономического кризиса.

Ирина Зимен, Артур Коноваленко, «Первые о главном».

Дата выхода в эфир 24 мая 2019 года.