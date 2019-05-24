Юнкер: для жителей Азии и Африки Евросоюз — это своего рода бог мира

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WP: Тиллерсон рассказал конгрессу, что к первой встрече Путин был готов лучше Трампа Washington Post
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Американский эксперт: продлевать СНВ-III нет необходимости, если Россия не изменит своего поведения Washington Times
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СТРАНА: в команде Зеленского заговорили о референдуме по поводу мира в Донбассе Страна.ua
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Der Spiegel рассказал, как разгрести космическую мусорку на орбите Земли Der Spiegel
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Europe 1: в шокировавшем парижан «верхолазе» на Эйфелевой башне признали выходца из России Europe 1
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DS: Эрдоган подтвердил покупку C-400 и предложил России совместную разработку C-500 Daily Sabah
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Коломойский намерен вновь стать совладельцем «ПриватБанка»
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский планирует снова стать совладельцем «ПриватБанка».
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Власти Петербурга направят более 125 млн рублей на субсидии для авиакомпаний в 2019 году
Власти Санкт-Петербурга направят более 125 млн рублей на субсидии для авиакомпаний в 2019 году, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
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В Москве высадили более 19 тысяч кустарников этой весной
На улицах российской столицы высадили более 19 тыс. кустарников этой весной, сообщает сайт «Москва 24».
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Премьера спектакля «Шут и Свадебка» пройдёт на сцене Театра имени Наталии Сац в Москве
Премьера спектакля «Шут и Свадебка» состоится 23, 24 мая и 20 июня на Большой сцене Театра имени Наталии Сац в Москве, сообщает «Утро.ру».
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IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
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В МВФ призвали Россию сосредоточиться на реформах
Представители Международного валютного фонда по итогам миссии МВФ, посетившей Москву 14—24 мая, заявили, что Россия должна сосредоточиться на проведении структурных реформ и начать снижать ключевую ставку.
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Экс-тренер «Арсенала» Венгер заявил, что скоро вернётся в футбол
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о скором возвращении к работе.
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Полиция начала проверку инцидента с выпускниками во Владивостоке
Правоохранительные органы начали проверку после появления в интернете видео, на котором выпускники одной из школ Владивостока одеты в откровенные костюмы, а одна из учениц была в форме полицейского.
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Юнкер заявил, что Греция вступила в еврозону путём фальсификации данных
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.
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Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п. Об этом заявил глава банка Герман Греф.
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В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели
В Воркуте решили отменить занятия во всех школах города из-за метели. Всего не будет работать 18 учебных заведений.
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Чемпион мира по боксу по версии WBA бросил вызов Макгрегору
Обладатель пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе американец Кит Турман вызвал на поединок ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
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Опрос: российские туристы назвали регионы с самой полезной едой
Краснодарский край и Крым признаны регионами с самой полезной едой, сообщает Inforeactor со ссылкой на опрос, проведённый туристическим сервисом Tvil.ru.
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На Ямале задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за непогоды
В Ямало-Ненецком автономном округе задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за метели и плохой видимости, сообщает URA.RU со ссылкой на справочную аэропорта Салехарда.
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На главной площади Петербурга пройдёт концерт «Классика на Дворцовой» в честь Дня города
Концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт в воскресенье, 26 мая, на главной площади Санкт-Петербурга.Об этом сообщает Пятый канал.
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Зеленскому подарили «Политику для начинающих»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих», передаёт РИА Новости.
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Эксперт прокомментировал позицию Тимошенко по референдуму о диалоге с Россией
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украине нужны сильная армия и ужесточение санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.
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Очевидец рассказал подробности о ДТП с российскими туристами в Италии
Очевидец рассказал подробности о дорожно-транспортном происшествии с российскими туристами в Италии, сообщает Пятый канал.
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В Московский зоопарк прибыл гривистый волк из Германии
В Московский зоопарк прибыл пятилетний гривистый волк Фалькао из Германии. Ему предстоит составить пару с волчицей Эмилией. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
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Во Владивостоке проверят школу после инцидента с выпускниками
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья. Директор учреждения уже написала заявление об увольнении.
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СМИ: Адетокунбо получил право на рекордный для НБА контракт
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в следующем году будет претендовать на самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Экс-тренер «Ювентуса» Липпи снова возглавил сборную Китая по футболу
Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Марчелло Липпи через четыре месяца после отставки снова возглавил национальную команду Китая.
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В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции
Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил, что 25 марта в ряде французских городов планируются очередные акции «жёлтых жилетов». Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.
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На Украине собираются обнародовать видео встречи Зеленского с лидерами фракций
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил о намерении представить общественности стенограмму и видео встречи украинского лидера с главами фракций Верховной рады.
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Хоккеист сборной Финляндии: у нас есть шанс выиграть золото ЧМ
Нападающий сборной Финляндии по хоккею Йере Саллинен считает, что у его команды есть шанс на золотые медали чемпионата мира в Словакии после победы в четвертьфинале турнира над Швецией.
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В НАК рассказали подробности нейтрализации бандитов в Дагестане
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России уточнили данные по поводу нейтрализации бандитов в Дагестане.
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Буре: если Россия сыграет с Финляндией в свой хоккей, всё будет нормально
Бывший хоккеист сборной России Павел Буре поделился ожиданиями от матча национальной команды с Финляндией в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
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В российской армии появилось новое звание
Новое звание — главного сержанта — появилось в Вооружённых силах России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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СМИ: «Тоттенхэм» хочет приобрести футболиста «Реала»
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.
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В Совфеде оценили решение Трампа по расследованию слежки в 2016 году
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение американского лидера Дональда Трампа поручить разведсообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
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Тарасов рассказал о возможном продлении контракта с «Локомотивом»
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о возможном продлении соглашения к футбольным клубом.
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В Омской области возбудили дело по факту хищения древесины на 8 млн рублей
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения древесины на 8 млн рублей в Омской области.
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Головин включён в заявку «Монако» на последний матч сезона с «Ниццей»
Российский полузащитник Александр Головин включён в заявку «Монако» на матч 38-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Ниццей».
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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе, заявил в эфире телеканала «1 + 1» глава администрации украинского президента Андрей Богдан.
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«Бавария» подтвердила интерес к футболисту «Манчестер Сити» Зане
Президент немецкого футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс подтвердил информацию о желании мюнхенцев приобрести полузащитника английского «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Зане.
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В НАК заявили о нейтрализации трёх бандитов в Дагестане
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России заявили, что сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали в Дагестане трёх бандитов.
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Тарасов рассказал, что Смолов весь сезон не пил алкоголь до победы «Локомотива» в Кубке России
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что нападающий команды Фёдор Смолов не употреблял спиртное весь сезон до победы над екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России по футболу.
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Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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На Украине началась избирательная кампания по досрочным выборам в Раду
На Украине в пятницу, 24 мая, официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в парламент — Верховную раду.
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В «Лос-Анджелесе» заявили, что Войнов не будет выступать за команду
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Лейкерс» отреагировал на решение независимого арбитра сократить дисквалификацию российского защитника Вячеслава Войнова до 41 матча.
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Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе учреждений здравоохранения Хакасии
Прокуратура Хакасии провела проверку исполнения законодательства, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения прав граждан в деятельности учреждений здравоохранения региона.
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Карри и Харден включены в первую символическую пятёрку сезона НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила составы трёх символических пятёрок этого сезона.
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Глава МИД Мексики представил в США план развития Центральной Америки
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард обсудил с представителем Госдепа США Джоном Салливаном в Вашингтоне план развития Центральной Америки.
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«Торонто» вышел вперёд в серии финала Восточной конференции НБА с «Милуоки»
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в пятом матче серии финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Сборная России по волейболу проиграла Бразилии в Лиге наций
Женская сборная России потерпела поражение от Бразилии в матче третьего раунда волейбольной Лиги наций.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные
Грозы и дожди придут в Москву в ближайшие выходные, 25—26 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, осадки продолжатся в столице и в начале следующей недели.
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В Пермском крае произошёл разрыв трубы газопровода
В Минэнерго России сообщили о разрыве трубы газопровода в Пермском крае с последующим возгоранием.
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Более 100 человек эвакуировали из детсада в Новосибирске из-за короткого замыкания
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске из-за короткого замыкания в электрощитке, сообщает пресс-служба МЧС России.