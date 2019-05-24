CNN

Юнкер: для жителей Азии и Африки Евросоюз — это своего рода бог мира

Материал представлен в переводе ИноТВ
Евросоюз показал себя пристанищем мира на нашей планете, заявил в интервью CNN председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Куда я ни отправляюсь — в Азию, в Африку, — люди смотрят на нас так, будто мы своего рода бог мира», — отметил он. При этом Юнкер подчеркнул, что в настоящее время в мире идёт 60 войн, и ни одной на территории ЕС.
Евроскептики, силы правого толка, похоже, имеют сильные позиции во многих странах. Насколько это вас тревожит? И почему, по вашему мнению, так происходит? Что не так с ЕС? Что не так с Европой?
 
ЖАН-КЛОД ЮНКЕР, председатель Еврокомиссии: Этот вопрос можно сформулировать иначе: что не так с ними? Что не так с теми, кто открыто борется с Европейским союзом? Евросоюз показал себя пристанищем мира в нашем мире. Куда я ни отправляюсь: в Азию, в Африку, — люди смотрят на нас так, будто мы своего рода бог мира, поскольку мы на этом континенте добились того, чего не удалось добиться в других местах.
 
В мире на данный момент идёт 60 войн. Ни одной в Европе, за исключением Украины, которая хотя и является частью Европы, но не входит в Европейский союз. Эти популисты, националисты… глупые националисты влюблены в свои страны, но они не любят других.
 
В некоторых странах Европейского союза правительство, парламент, крупная часть общества не любят тех, кто прибывает издалека. А мне нравятся те, кто прибывает издалека, поскольку главным руководящим принципом Европейского союза должна быть солидарность. Мы должны действовать, проявляя солидарность с теми, кто находится в более непростой ситуации, чем мы.
 
Но этот посыл, который, конечно же, очень важен, также должен находить отклик среди избирателей. Но на прошедших выборах в Европе мы наблюдали снижение явки, и при этом создавалось ощущение, что именно евроскептикам удалось мобилизовать силы.     
 
ЖАН-КЛОД ЮНКЕР: Мобилизовать негативные силы всегда проще, чем позитивные.
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 23 мая 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNN США Северная Америка
теги
выборы Европа Жан-Клод Юнкер национализм Украина
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