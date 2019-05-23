Guardian: аукнется всем — эксперты оценили ущерб от американо-китайской торговой войны

Обострение обмена пошлинами между Вашингтоном и Пекином обойдётся мировой экономике почти в $600 млрд, сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов Организации экономического сотрудничества и развития. По мнению аналитиков организации, торговая война в ближайшие годы обернётся замедлением роста мирового ВВП и будет оставаться негативным фактором вплоть до своего завершения.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила президента США Дональда Трампа о том, что дальнейшее обострение американо-китайской торговой войны нанесёт серьёзный экономический ущерб как самой Америке, так и всему миру, сообщает The Guardian.

По оценке экспертов ОЭСР, которую в материале называют «самым влиятельным аналитическим институтом Запада», если конфликт между США и Китаем, сопровождающийся обменом пошлинами, будет нарастать, к 2021—2022 годам мировой ВВП потеряет до 0,7%, что в денежном выражении составит почти $600 млрд.

Согласно прогнозам организации, рост мирового ВВП в нынешнем году замедлится до 3,2% против 3,5% в 2018-м, но несколько выправится в 2020-м, достигнув 3,4%. Между тем, как предостерегают эксперты ОЭСР, рост общемировой экономики стабилизируется на низком уровне, значительно отстающем от показателей последних 30 лет — и такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не прекратится торговая война.

По данным ОЭСР, при наихудшем сценарии обострения торговой войны — то есть в том случае, если пошлины будут введены на все американские и китайские товары и предприятия в результате приостановят инвестиции, — ВВП США будет более чем на 0,8% ниже, чем он мог бы быть без введения пошлин, а ВВП Китая — более чем на 1,1%.

Несмотря на то что господин Трамп ранее заявлял, что пошлины «оплатит» Китай, на деле выплачивать их американскому правительству приходится американским же компаниям и потребителям, подчёркивается в материале The Guardian. Ряд крупных американских компаний, включая Apple, уже заявили, что пошлины наносят ущерб их доходам. По данным ОЭСР, если США сохранят принятые в этом месяцы меры в силе, цены на потребительские товары в Америке могут к следующему году вырасти на 0,3%.