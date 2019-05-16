WSJ: пока Пекин призывает к переговорам с США, китайские СМИ готовят соотечественников к «народной войне»

В то время как официальные лица Поднебесной предпочитают делать взвешенные высказывания относительно торговой войны и призывают США вернуться за стол переговоров, государственные китайские СМИ пытаются распалить боевой дух соотечественников. Как отмечает The Wall Street Journal, таким образом Пекин пытается сыграть на национализме китайцев, но при этом сохранить возможность для дипломатического манёвра.

Ко вновь обострившейся торговой войне с США Китай решил присовокупить информационное подкрепление, сообщает The Wall Street Journal. Несмотря на то что Пекин подчеркнул, что хочет решать все вопросы дипломатическим путём, государственные китайские СМИ пытаются сыграть на националистических настроениях в Поднебесной.

Так, после того как Китай анонсировал свои планы повысить пошлины на импортируемые из США товары стоимостью $60 млрд в отместку за повышение американских пошлин на товары из Поднебесной, государственные СМИ Пекина сделали ряд громких заявлений, демонстрирующих твёрдую позицию страны и призывающих граждан с достоинством пережить потенциальные экономические трудности.

В одном из вечерних новостных выпусков, который получил широкое распространение и в соцсетях, канал Центрального телевидения Китая (CCTV) отметил, что торговая война не страшна Поднебесной, поскольку она сумеет «пройти сквозь препятствия» и «превратить опасность в возможность». А популярная газета Global Times, связанная с Коммунистической партией Китая (КПК), заявила, что страну ждёт «народная война» с США, но при этом заверила, что у Пекина есть способы противостоять Вашингтону.

Как подчёркивает The Wall Street Journal, официальные лица Китая предпочитают более воздержанные и взвешенные высказывания и призывают США вернуться за стол переговоров. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, в торговых переговорах между двумя странами уже был достигнут «важный и ощутимый прогресс».

Аналитики полагают, что подобные расхождения между риторикой госслужащих и государственных СМИ Китая свидетельствуют о стремлении руководства использовать «популистский патриотизм», но при этом избежать слишком сильных проявлений национализма, которые могут усложнить внешнюю политику. КПК и её лидер Си Цзиньпин нередко обращаются к национализму, чтобы укрепить свои позиции в Поднебесной и, возможно, даже использовать его в качестве рычага влияния в дипломатических целях.

«Как верховный лидер Китая Си не может позволить себе казаться слабым. Но хотя он не может прогнуться под давлением Трампа, это не значит, что он не может работать в направлении сделки», — объясняет китаист Школы восточных и африканских исследований при Лондонском университете Стив Цан.

Примечательно, что изначально и государственные китайские СМИ отреагировали на повышение американских пошлин довольно спокойно, не желая вести к обострению напряжённости. Но уже спустя несколько дней новостные каналы и газеты Поднебесной вновь говорили о «торговой войне», которую до этого предпочитали осторожно называть «торговыми противоречиями».

«Пережив пять тысячелетий дождей и ветров, чего ещё не испытал на себе Китай?» — философски задался вопросом CCTV.

По словам эксперта по китайско-американским отношениям из Шанхая Шэн Динли, заявления СМИ главным образом направлены на создание хорошего имиджа властей и «минимизацию политического ущерба», в то время как более взвешенные комментарии госслужащих пытаются способствовать достижению «наименее убыточного результата для обеих сторон».

Во время одного из последних брифингов китайский МИД обратил внимание, что не сходиться во мнениях во время переговоров вполне естественно — и именно поэтому сторонам необходимо продолжать переговоры.