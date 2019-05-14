Les Echos: перед лицом «угрозы с Востока» Европе и России лучше быть вместе

Россия пытается посеять раздор на Западе, но тем самым она способствует достижению не своих интересов, а целей Китая, считает политолог Доминик Моиси. В своей статье для Les Echos он призывает Россию и Европу сплотиться, чтобы перевесить Китай, ведь именно в нём он видит основную угрозу.

Если во Франции День Победы празднуют скромно, то в России этот праздник отмечают с большой помпой. Однако, как пишет французский журналист Доминик Моиси в своей статье для Les Echos, «такое чрезмерное прославление прошлого может стать препятствием к пониманию интересов настоящего и будущего».

Так, по его словам, такое отношение к прошлому не даёт возможности верно оценить реальные силы, которые есть у страны на данный момент. Он считает, что между тем, как Россия воспринимает свою роль в мире, и тем, какими картами реально обладает, большая разница. «Даже если неоспоримые качества тактика, присущие Владимиру Путину, могут создать у россиян иллюзию и ложное и опасное впечатление, что они представляют собой нечто большее, чем есть в реальности, существуют объективные пределы для самовнушения и самопродвижения», — пишет автор статьи.

По его словам, Россия сейчас повсюду, и это вовсе не «региональная сила», как говорил о ней Барак Обама. Она заставляет слышать себя в Венесуэле, Сирии и даже в Иране. Но больше всего заметно и вызывает беспокойство присутствие России в Европе. По мнению автора статьи, там она пытается вернуть себе международный статус посредством внушения страха. Вместе с Китаем они пытаются показать превосходство авторитарной модели правления над «демократическими иллюзиями» Запада. И дело даже не столько в природе российского режима, сколько в его географическом положении, отмечает автор статьи, так что при определении сущности власти в России можно говорить о «восточном деспотизме».

Вот только если посмотреть на геополитику, то в условиях, когда сила Китая растёт и происходит частичный откат Америки, Европе и России надо бы сближаться, отмечает автор статьи. Угроза для России идёт с востока, уверен политолог. Так что ей стоило бы стремиться не к тому, чтобы дестабилизировать западные демократии, а к тому, чтобы уравновесить китайскую мощь.

Концепция «союза авторитарных режимов» выдерживает критику не лучше, чем «союз демократий», который показал свою ограниченность на Ближнем Востоке. А чтобы противостоять Китаю, России нужны и Европа, и США. Ведь именно Россия делит с Китаем многокилометровую границу. Так что когда Москва пытается ослабить Европу и посеять в ней раздор, поддерживая популистов, «она играет на стороне Китая, а не на своей».

Россия и Европа должны сблизиться, пишет автор статьи. При этом Европе не нужно предавать свои ценности, не нужно менять США на Россию. Россия же, по словам Доминика Моиси, должна понять, что нельзя «и рыбку съесть, и в пруд не лезть». Европа не будет жать руку тому, кто её обижает.

При этом автор признаёт, что попытки наладить отношения между Россией и Европой предпринимались неоднократно. Но и по-прежнему диалог между ними возможен и необходим. Для этого стороны должны хорошо себя вести, отмечает политолог. И, по мнению автора статьи в Les Echos, ход теперь за Путиным.