Dagens Nyheter: судьбу Венесуэлы решат великие державы

Помимо гуманитарного кризиса и позиции военных исход венесуэльского кризиса во многом решат США, Россия и Китай, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, в виду отсутствия единой позиции администрации Трампа на этот счёт, огромное влияние на судьбу президента страны Николаса Мадуро имеет Китай, вложивший в венесуэльскую экономику огромные средства.

Спустя четыре дня после того как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил о «конечной фазе» смены власти президент этой страны Николас Мадуро по-прежнему находится на своём месте, пишет Dagens Nyheter.

Военное руководство не вняло призывам предать президента. Следовательно, операция «Свобода» по передаче власти — или, выражаясь словами Мадуро, «переворот», — закончилась провалом.

Тем не менее, по мнению газеты, это не означает, что Мадуро крепко держит власть в своих руках. Напротив, всё выглядит так, как будто его позиции ещё больше пошатнулись. Кроме того, нет никаких знаков, говорящих о том, что Белый дом отказался от намерения свергнуть венесуэльского лидера. Некоторые высокопоставленные офицеры перешли на сторону Гуаидо, однако народные протесты быстро подавили верные «режиму» силы.

«Так что же решит исход борьбы за власть? Помимо всё усугубляющегося гуманитарного и политического кризиса и позиции военных, в конечном счете, решающую роль сыграют США и соперничающие с ними великие державы», — считает Dagens Nyheter.

Однако конфликт в Венесуэле развивается совсем не по простой схеме, особенно когда речь заходит о роли США как империи. Советник по национальной безопасности Джон Болтон недавно сказал: «Доктрина Монро живёт и здравствует. Это наше полушарие». Он говорил обо всём американском континенте, который Вашингтон ещё с XIX века рассматривает как исключительно свою сферу интересов.

Венесуэльский кризис показал, что администрация Трампа не говорит одним голосом. Сам президент последовательно выступал против вмешательства США в дела других стран с целью смены режима. Однако его мнение не разделяют три ястреба, которые занимаются Венесуэлой: речь идёт о Болтоне, госсекретаре Майке Помпео и спецпредставителе США по Венесуэле Эллиоте Абрамсе.

В последние дни все трое делали невероятно агрессивные заявления на этот счёт. Майк Помпео, например, сообщил, что Мадуро уже собирался бежать на Кубу, однако русские в последний момент уговорили его этого не делать.

По словам Болтона и Абрамса, три высокопоставленных венесуэльских чиновника (министр обороны, глава Верховного суда и командующий президентской гвардией) согласились сменить сторону, однако эта сделка, очевидно, не состоялась.

По мнению же адмирала США в отставке Джеймса Ставридиса, на решении Мадуро остаться в стране главным образом сказалось давление России, а также присутствие кубинских сил безопасности.

Помимо России серьёзные интересы в Венесуэле есть и у Китая. США с беспокойством отнеслись к возможным попыткам Пекина установить контроль над страной с помощью инвестиций и кредитов. До 2016 года Китай дал Венесуэле займов на $60 млрд. Эта сумма в три раза превышает объём российских инвестиций: всего $17 млрд.

По мнению аналитика при Центре стратегических и международных исследований Эвана Эллиса, в Латинской Америке нет никакого другого игрока — за исключением, возможно, Кубы, — который бы имел такое влияние на судьбу Мадуро, как Китай, подводит итог Dagens Nyheter.