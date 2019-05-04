Fox News: «вмешательством» в венесуэльский кризис Россия хоронит доктрину Монро

Принимая активное участие в венесуэльском кризисе Россия показывает, что не собирается следовать доктрине Монро и оставляет за собой право вмешиваться в дела стран западного полушария, заявил в интервью Fox News главный редактор The Washington Free Beacon Мэтью Континетти. При этом эксперт считает, что США не должны исключать военный вариант действий хотя бы по той причине, чтобы внушить страх Николасу Мадуро и его «режиму».

Россия — это «ключевой игрок» в венесуэльском кризисе и она совершенно не заинтересована в том, чтобы следовать доктрине Монро — политике невмешательства в дела западных стран, заявил в интервью Fox News главный редактор The Washington Free Beacon Мэтью Континетти.

«Я считаю здесь Россию ключевым игроком, — отметил Континетти. — Посмотрите на действия России, начиная от полётов военных в Венесуэлу и кончая внедрением офицеров военизированных формирований без знаков различия и отправкой официальных военных советников и помощи Мадуро».

Подобное заявление главный редактор сделал на фоне восстания в Венесуэле, где глава оппозиции Хуан Гуаидо и его сторонники попытались свергнуть президента Николаса Мадуро, которого поддерживают Куба и Россия.

«Россия, очевидно, пытается ниспровергнуть доктрину Монро, которая на протяжении многих веков декларировала принцип невмешательства посторонних государств в дела западного полушария», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что именно она убедила Мадуро остаться в стране. «Мадуро пора уйти, а Венесуэле — восстановить её некогда крупную экономику», — призвал госсекретарь.

Хотя планы США в отношении Венесуэлы пока неизвестны, сенатор Линдси Грэм сообщил, что Вашингтон может прибегнуть к военному варианту действий. «На месте Трампа я бы дал русским и кубинцам понять, что этому пора положить конец. В случае если Гуаидо или его соратникам нанесут вред, мы спросим с них», — добавил политик.

Грэму вторил и советник по национальной безопасности Джон Болтон, который, оговорившись, что администрация стремится к «мирной передачи власти», не исключил никаких вариантов действий в отношении «режима Мадуро».

«Важно не исключать военный вариант действий, потому что это внушит страх Мадуро и его сообщникам. Однако меня беспокоит то, что они больше боятся России, чем США», — отметил Континетти.