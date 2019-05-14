Guardian: Китай ответил США введением повышенных пошлин на американские товары

Китай введёт повышенные пошлины на ввоз различных групп американских товаров с 1 июня, передаёт The Guardian. Отмечается, что это стало ответным шагом Поднебесной на действия США, который в Пекине предприняли вопреки предупреждению американского лидера Дональда Трампа об опасности обострения торговой войны.

Власти Китая объявили о введении повышенных пошлин на ввоз товаров из США объёмом $60 млрд, сообщает The Guardian.

По данным китайского правительства, рост пошлин затронет порядка 2500 американских товаров от продуктов питания и потребительских товаров до химикатов и различного оборудования, а их размер будет увеличен до 25%. Ограничения вступят в силу 1 июня.

Таким образом, отмечает издание, Китай проигнорировал предупреждение американского лидера Дональда Трампа об опасности обострения торговой войны и ответил на повышение тарифов со стороны США.

Незадолго до объявления о введении пошлин на товары из США Трамп предостерег власти Поднебесной от ответных шагов.

«Открыто говорю председателю Си Цзиньпину и многим друзьям в Китае, что Китай очень сильно пострадает, если не согласится на сделку, потому что компаниям придётся переехать из Китая в другие страны», — написал президент в Twitter.

«Китай в течение многих лет получал выгоду в ущерб США — наши президенты не справились со своей работой. Так что Китаю не следует отвечать — станет только хуже!» — добавил глава Белого дома.

Тем не менее в Пекине подчеркнули, что не намерены отступать перед давлением со стороны США. Там раскритиковали Вашингтон за «обострение китайско-американских экономических и торговых трений, противоречащее консенсусу между Китаем и Соединёнными Штатами по урегулированию торговых разногласий путём консультаций, ставящее под угрозу интересы обеих сторон и не оправдывающее общих ожиданий международного сообщества».

Как сообщает The Guardian, введение новых пошлин со стороны Китая привело к резкому падению американских фондовых индексов. Так, к обеду промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 600 пунктов после того, как надежды на скорое разрешение спора сменились опасениями относительно «длительной и разрушительной» торговой войны.