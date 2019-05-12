Экс-министр обороны США: у Вашингтона нет стратегии по Китаю

Из-за торгового конфликта с США Китай намерен перейти на самообеспечение и добиться доминирования в высокотехнологичных сферах. А Соединённые Штаты, наоборот, не имеют какой-то глобальной стратегии и мыслят лишь краткосрочными целями, считает бывший министр обороны США Роберт Гейтс. И, как приводит его слова CBS News, это проблема не только администрации Трампа, но и его предшественников.

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс считает, что у китайцев есть преимущество в торговом противостоянии с США, потому что у Штатов нет стратегии, что делать с Китаем в долгосрочной перспективе, пишет на своём сайте CBS News.

Так, по его словам, у китайцев есть цель — к 2025 году сделать так, чтобы китайские компании доминировали в высокотехнологичных сферах, включая робототехнику и искусственный интеллект. А вот у США никакой дальновидной цели нет, сетует Гейтс.



И, по его мнению, это не проблема сугубо администрации Трампа, которая в пятницу ввела новые тарифы на импорт из Китая. И предшественники Трампа тоже пытались бороться с ростом Китая на геополитической арене. Но при этом, по словам Гейтса, и они не знали, что делать с Китаем в долгосрочной перспективе. Он отмечает, что у Вашингтона в принципе проблемы с долгосрочным планированием, и его хватает на неделю.



«Вашингтон постоянно так поглощён настоящим моментом, что очень сложно бывает заставить важных людей отбросить вопрос времени и задуматься: «А что мы хотим иметь через пять лет с одной или другой страной или в плане каких-то наших задач?» — отметил Гейтс. Он также напомнил, что вообще долгосрочным планированием должен заниматься Совет по национальной безопасности, но в последнее время он этого не делает, приводит его слова CBS News.