Guardian: «американская исключительность живёт и здравствует» — США обошли остальные страны по уровню патриотизма

Опрос социологического проекта YouGov-Cambridge Globalism Project показал, что многие граждане США продолжают высоко оценивать свою нацию. 37% опрошенных американцев заявили, что живут в «лучшей стране в мире», обогнав по этому показателю респондентов из других государств, пишет The Guardian.

Более 40% американцев говорят, что испытывают «серьёзную неприязнь» к своему президенту, 70% называет избранные власти «мошенниками», а 64% считают, что страна «расколота между простыми людьми и коррумпированной элитой, которая их эксплуатирует». Но каким бы ни были их взгляды, многие в США продолжают верить в «сверкающий национальный миф», пишет The Guardian.

По показателю национальной гордости американцы всё ещё превосходят граждан других государств. К такому выводу приходят авторы социологического проекта YouGov-Cambridge Globalism Project, который охватывает 23 страны мира, поясняет издание.

Всё это наводит на мысль, что пока на протяжении двух лет Дональд Трамп пытается вернуть Соединённым Штатам «былое величие», американская исключительность «живёт и здравствует». Особенно по сравнению с другими нациями, отмечает The Guardian.

Только 6% французов согласились с тем, что их страна — «лучшая в мире». В Великобритании это значение составило 10%. Самый низкий показатель был у Германии, которую высоко оценили только 5% её граждан.

29% австралийцев и 28% канадцев оказались более оптимистичными в оценке своих государств. Китай назвали «лучшим в мире» 29% его жителей. Саудовская Аравия оказалась ещё выше, получив 33% одобрения её граждан.

Но американцы обошли всех остальных: 37% опрошенных оценили свою страну, как «лучшую в мире». По мнению ещё 28%, США превосходит большую часть остальных стран. И только 7% — самый низкий показатель в опросе — считают, что их страна уступает большинству других.

В то же время у граждан США есть ещё одна отличительная черта — рекордное низкое число заграничных поездок. 65% респондентов, в первую очередь американцы, признались, что за последний год ни разу не отправлялись отдыхать за рубеж.

Среди американцев, которые признали свою страну «лучшей в мире», 71% заявили, что во время прошлогоднего отпуска они не покидали США. Ещё 15% сообщили, что вообще только единожды или дважды ездили за границу.

Историк Вирджинского университета Питер С. Онуф полагает, что проявления американской исключительности необязательно связаны с высокомерием, как может показаться стороннему наблюдателю. На его взгляд, скорее это отражение спора в относительно молодой по историческим меркам республике о том, что на самом деле подразумевается под Америкой.

«Я не думаю, что люди в других государствах тратят время на подобные споры. Но американцам с самого начала приходилось оправдывать и объяснять своё существование. И их стремление к признанию, базирующееся на предполагаемых действиях основателей во времена революции, стало наследием, которое одновременно оказалось надеждой и бременем», — рассуждает учёный.

По словам Онуфа, у американской исключительности есть две простые стороны. Одна имеет гиперболизированную форму, «которую можно встретить на митингах сторонников Трампа». Но существует ещё «прогрессивная исключительность», которая всегда была связана с потенциалом и надеждой, которую США олицетворяли для остального мира.

Опрос YouGov-Cambridge Globalism Project показывает, что вера в американский потенциал не ограничивается США. В списке самых почитаемых стран среди респондентов Америка заняла второе место, уступив Японии, но обогнав Канаду.

Вместе с тем проект показывает, что восхищение США далеко не повсеместно. Три основных слова и фраз, которые ассоциируются с Америкой — «экономически успешная», «задиристая» и «безответственная».

Американцы видят себя иначе, предпочитая определять свою страну терминами: «экономически успешная», «коррупционная» и «инновационная». Но на четвёртом месте находится выражение, которое может дать горячим сторонникам американской исключительности пищу для размышления, — «переживающая упадок».

Чувство того, что страна находится в упадке, вкупе с ощущением нераскрытого потенциала мучает многих американских левых, говорит Онуф. Теперь, по его словам, среди сторонников прогрессивных взглядов существует опасение, что мир «подкосит распутное поведение Америки», которое по иронии судьбы вызвано «некомпетентностью» руководства страны.