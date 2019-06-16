FP: из-за Трампа европейцы пытаются сбежать из-под «диктатуры доллара»

Америка и прежде активно использовала санкции, извлекая выгоду из того, что доллар крайне важен для международной финансовой системы. Но если раньше это был инструмент влияния на врагов, то теперь США пытаются воздействовать на друзей, пишет Foreign Policy. Оттого европейские страны всерьёз занялись укреплением евро и созданием собственной финансовой системы.

Европейские страны стремятся найти альтернативу финансовому доминированию Америки, но, как оказалось, придумать план гораздо проще, чем претворить его в жизнь, пишет Foreign Policy. Впрочем, это не говорит о том, что европейцы оставят свои попытки, и для США в этом есть угроза.

Изначально против США Европа восстала, когда Дональд Трамп решил в одностороннем порядке выйти из сделки по Ирану — а это больно бьёт по европейским предпринимателям. Но с тех пор Вашингтон принял ещё ряд мер, которые «терроризируют как друзей, так и врагов» Америки. Так, помимо Ирана под прицел США попала Венесуэла, Россия и проект «Северный поток — 2», Турция, Китай и даже Мексика, которую Штаты хотят вынудить сменить её миграционную политику.

Как отмечают специалисты, США с 90-х годов используют своё доминирующее положение в финансовой системе, но сейчас отличие в том, что администрация Трампа действует на союзников, а не врагов, чтобы вынудить их изменить свою политику.

И всё это запугивание становится возможным оттого, что доллар остаётся мировой резервной валютой и главным средством межгосударственных расчётов. Эксперты опасаются, что таким злоупотреблением финансовыми механизмами США лишь толкают Европу к тому, чтобы она создала альтернативу американской финансовой системе, что неизбежно ослабит Штаты.

Так, хотя доля евро в межгосударственных расчётах остаётся на том же уровне — менее одной трети, — присутствие европейской валюты в мировых резервных системах растёт. Эксперты отмечают, что центробанки некоторых стран избавляются от доллара из опасения односторонних санкций.

Но проблема в том, что доллар доминирует в международной системе уже 70 лет, и он остаётся ключевым элементом финансовых транзакций. Оттого, например, Европе не удаётся обойти американские санкции через систему поставки Ирану гуманитарных товаров и медикаментов: компании, даже в России и Китае, делают то, что в их интересах, не подчиняясь автоматически правительству. И сейчас использовать доллары для них экономически важнее.

Поэтому Европа и старается создать систему евро, укрепить позиции своей международной валюты, чтобы избавить Европу от «одностороннего эгоизма» других стран. Так, среди планов — создать настоящий денежный союз, общеевропейский банк и рынок капиталов, в области энергетики использовать доллар реже, ведь хотя Европа — крупнейший импортёр энергоресурсов, она расплачивается за них в американской валюте.

Но пока что у Европы трудности с укреплением своей валюты. По мнению экспертов, главная проблема в том, что рынки европейских стран сегментированы из-за национальных границ. Так что им необходима более качественная интеграция, чтобы сравниться с американскими.

У США и Европы и прежде были конфликты. Но теперь Америка настойчиво использует свою финансовую мощь даже против ближайших союзников, так что выходит совершенно новая игра, и её последствия могут быть долгосрочными, предупреждает автор статьи в Foreign Policy.