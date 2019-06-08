Contra Magazin: долларовый шантаж США довёл весь мир до «золотой лихорадки»

Вашингтон постоянно использует доллар как средство политического, экономического и финансового шантажа, пишет Contra Magazin. Но доминированию американской валюты на Мировом финансовом рынке и гегемонии США наступает конец, считает автор статьи Марко Майер. В связи с этим многие страны в мире начинают вкладывать деньги в золото, а не в доллары.

По всему миру доверие к США и американскому доллару продолжает падать, сообщает Contra Magazin. Во многом потому, что Вашингтон использует свою валюту для политического, экономического и финансового шантажа, объясняет автор статьи Марко Майер. Статус мировой резервной валюты позволяет использовать доллар для контроля стран, у которых есть соответствующие резервы.



Но доминированию американских денег на мировом финансовом рынке и гегемонии США наступает конец, предвещает автор. В связи с этим многие страны охватила своеобразная «золотая лихорадка».



Самые главные скупщики золота — это центральные банки. За первый квартал 2019 года они в сумме приобрели 145,6 тонны золота. Это больше, чем за последние шесть лет, отмечает издание. По сравнению с прошлым годом рост составил 68%. В 2018-м центральные банки увеличили свои золотые резервы с 375 тонн до 651,5 тонны. Это самая крупная скупка золота с 1967 года.



Особый интерес вызывает список стран, которые активно приобретают драгоценный металл, продолжает издание. Многих из них принято считать противниками Вашингтона. Во-первых, это Россия — самый крупный скупщик золота. В 2018 году российский Центробанк приобрёл 274,5 тонны. К тому же Москва сократила инвестиции в облигации государственного займа США на 84%.



Турция также закупает золото и избавляется от долларовых резервов. Страна показывает, что не намерена оставаться в альянсе США и ЕС, а также демонстрирует всё большую готовность сотрудничать с конкурентами Вашингтона: Россией, Китаем и даже Ираном. Также драгоценный металл активно закупают Казахстан, Эквадор, Катар, Сербия и Колумбия, а также Филиппины.



Рано или поздно на поезд запрыгнут и другие государства, уверен Майер. Преимущество золота заключается в том, что оно долговечно и исключает угрозу гиперинфляции. Напротив, столетиями покупательная способность драгоценного металла оставалась относительно стабильной с небольшим количеством кратковременных взлётов и падений. К тому же Вашингтон не может накладывать санкции на торговлю золотом, и практически все страны принимают его в качестве платёжного средства.