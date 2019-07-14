CNN: Минфин США призывает поднять потолок госдолга, чтобы правительство не осталось без денег

Министр финансов объявил, что до возвращения Конгресса с каникул в начале сентября правительство Соединённых Штатов может лишиться доступных денег, сообщает CNN. Глава Минфина настоятельно советовал поднять потолок государственного долга, чтобы выбраться из этого тупика, созданного недальновидной политикой Трампа по сокращению налогов.

В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что американское правительство может остаться без денежных средств раньше, чем предполагалось, пишет CNN. В своём письме к Нэнси Пелоси, председателю Конгресса от Демократической партии, Мнучин предсказал, что страна может столкнуться с дефолтом уже в сентябре, до того, как Конгресс возобновит свою работу после летних каникул.

Американский сайт отмечает, что федеральное правительство не может занять деньги с марта, когда вступили в силу принятые Конгрессом ограничения. Министерству финансов угрожает дефицит, растущий в том числе из-за уменьшенных Трампом в 2017 году налоговых сборов. Сообщается, что ведомству хватит средств до конца лета.

Как напоминает новостной портал, на этой неделе Пелоси и Мнучин встречались три раза, чтобы возобновить зашедшие в тупик переговоры по бюджету и повышению потолка госдолга. Многочисленные источники сообщают, что предположение о новом дефолте ускорит принятие решения.

По информации CNN, Мнучин и Пелоси, вероятно, встретятся снова в пятницу. Председатель рассказала журналистам, что пока не читала письмо министра финансов, но знала, что оно придёт.