CNN: Минфин США призывает поднять потолок госдолга, чтобы правительство не осталось без денег

03:16
В ЛНР заявили об избиении пьяными военными ВСУ командира из-за премии
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что четверо военных ВСУ избили своего командира за лишение их дополнительных выплат за июнь.
02:58
В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
02:43
Марокканские моряки спасли 161 мигранта в Средиземном море
Отрядам береговой охраны Королевского морского флота Марокко удалось спасти 161 нелегального мигранта в Средиземном море. Об этом информирует агентство MAP со ссылкой на военный источник.
02:27
Бойко рассказал о последствиях политики Киева в отношениях с Москвой
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» рассказал о последствиях политики Киева в отношениях с Москвой.
02:08
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил Путину пирог
Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил, что отправил российскому лидеру Владимиру Путину традиционный турецкий пирог (бёрек) в связи с началом поставок элементов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
01:51
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
Украинский лидер Владимир Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами. Соответствующее видео опубликовано на странице офиса президента Украины в Facebook.
01:34
Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400
Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников. Об этом пишет Welt.
01:17
Отремонтировавших ракету «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил, что специалистов, устранивших замечания к ракете-носителю «Протон-М» перед её стартом представят к госнаградам.
00:59
Венесуэльские власти назвали причины задержания членов команды Гуаидо
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции в Каракасе назвал причины задержания двух членов команды главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.
00:59
Теннисисты Сизикова и Гахов завоевали золото Универсиады — 2019 в миксте
Россияне Яна Сизикова и Иван Гахов заняли первое место в соревнованиях по теннису среди смешанных пар на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
00:44
В ДНР заявили об обстреле района фильтровальной станции в Донбассе
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики нанесли миномётный удар по району Донецкой фильтровальной станции.
00:43
Федотов заявил, что ожидал от «Ростова» агрессивной игры
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Ростова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:39
Карпин: в матче с «Оренбургом» были моменты, которые не понравились
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:26
СМИ узнали о планах США объявить о санкциях против Турции из-за С-400
Соединённые Штаты планируют в ближайшие дни объявить о санкциях в отношении Турции из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
00:22
Капитан «Спартака» Джикия: я никогда не обсуждаю качество судейства
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:15
Больной лейкемией Михайлович продолжит тренировать «Болонью»
Главный тренер клуба итальянской Серии А «Болонья» Синиша Михайлович, несмотря на серьёзное заболевание, продолжит работу с командой.
00:11
Бойко назвал драматической ситуацию с отношением к журналистам на Украине
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» назвал драматической ситуацию с отношением к журналистам на Украине.
23:57
Слуцкий оценил перспективы улучшения отношений России и Грузии
Отношения России и Грузии вряд ли будут восстановлены при нынешнем грузинском руководстве. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
23:50
Загитова завершила постановку программ на сезон-2019/20
Российская фигуристка Алина Загитова завершила постановку программ для выступлений в сезоне-2019/20.
23:44
Додон призвал США поддержать усилия Молдавии по укреплению нейтралитета
Президент Молдавии Игорь Додон призвал Соединённые Штаты поддержать усилия по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета Кишинёва.
23:40
Хусаинов заявил, что арбитр допустил грубейшую ошибку в эпизоде с победным голом «Спартака»
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение о победном голе московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
23:27
«Ростов» обыграл «Оренбург» в первом туре РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:18
В Иране пообещали продолжить экспортировать нефть «при любых обстоятельствах»
Иран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с главой британского МИД Джереми Хантом.
23:16
«Монако» с Головиным проиграл «Лозанне» в контрольном матче
Клуб французской футбольной Лиги 1«Монако» потерпел поражение от швейцарской «Лозанны» в контрольном матче.
23:00
Пожар в цехе по производству сои под Краснодаром ликвидирован
В МЧС заявили о ликвидации пожара, который произошёл в цехе по производству сои в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
22:59
Жиго забил мяч в ворота «Сочи», схватив соперника за голову двумя руками
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго забил победный мяч своей команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», держась обеими руками за голову соперника.
22:47
В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса
Более двух тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
22:44
Кононов высказался о возможном переходе Гилерме в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о возможном переходе в команду голкипера «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме.
22:29
Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
22:28
Точилин рассказал, чего не хватило «Сочи» в матче РПЛ со «Спартаком»
Главный тренер клуба «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:25
Кононов признался, что недоволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:14
В Сирии боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции
Боевики в провинции Дараа в Сирии подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
22:09
Российские баскетболистки проиграли команде Италии в полуфинале юниорского ЧЕ
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Италии в полуфинале чемпионата Европы среди игроков до 18 лет в столице Боснии и Герцеговины — в Сараеве.
22:02
Арбитр считает, что Жиго забил победный мяч «Спартака» с нарушением правил
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов высказал мнение о победном голе московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
21:59
Слуцкий оценил российско-американские отношения
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал отношения между Россией и Соединёнными Штатами.
21:48
Федун отреагировал на победу «Спартака» в первом туре РПЛ
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:45
В ОБСЕ осудили гранатомётный обстрел украинского телеканала
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил произошедший в ночь на 13 июля обстрел здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ.
21:33
Два российских дуэта вышли в полуфинал молодёжного ЧЕ по пляжному волейболу
Российские волейболисты Мария Бочарова и Мария Воронина, а также Алексей Гусев и Павел Шустров пробились в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков до 22 лет в турецкой Анталье.
21:29
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана. Об этом сообщает CBS со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
21:14
Макрон объявил о создании космического командования
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании военно-космического командования. Соответствующее заявление было сделано французским лидером во время выступления в здании Минобороны Франции.
21:13
Сборная России по футболу проиграла Италии в матче за бронзу Универсиады-2019
Мужская сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Италии в матче за третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
21:06
Российские регбисты победили команду Украины в матче отбора на ОИ-2020
Мужская команда России по регби-7 одержала победу над национальной командой Украины в матче группового этапа отборочного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года.
21:00
Гол Жиго в компенсированное время принёс «Спартаку» победу над «Сочи» в матче РПЛ
Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:59
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Националисты устроили у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine).
20:46
Волейболисты сборной России выиграли бронзу Универсиады в Неаполе
Мужская сборная России по волейболу заняла третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
20:42
Российские ватерполистки завоевали бронзу на Универсиаде-2019
Женская сборная России по водному поло заняла третье место на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
20:41
Зеленский посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, он совершил визит на пункт въезда-выезда «Чонгар» в Херсонской области.
20:37
Гимнастка Селезнёва победила на Универсиаде в упражнениях с лентами
Россиянка Екатерина Селезнёва заняла первое место в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнениях с лентами на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
20:35
Российские гимнастки завоевали золото Универсиады в упражнении с обручами и булавами
Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
20:25
На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ
На Украине началась транспортировка американской нефти по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг», об этом сообщили в «Укртранснафте».