Fox News: из-за долгов и налогов американки рожают меньше детей, чем хотели бы

Подавляющее большинство американок хотят рожать больше детей и проводить с ними больше времени, но не решаются по экономическим причинам, сообщает Fox News. По мнению президента организации Concerned Women for America, если политики не примут мер по поддержке семей, США ждёт демографический кризис.

Подавляющее большинство американцев хочет иметь детей. Хочет, чтобы детей у них было больше, чем сейчас. Это одна из фундаментальных проблем нашего общества, но, вместо того чтобы решить или хотя бы попытаться решить её, наши политики говорят нам, что для поддержания численности населения мы должны ввозить людей из-за границы.



Недавно (сенатор и кандидат в президенты США. — ИноТВ) Элизабет Уоррен предложила освободить всех американских выпускников от выплаты 50 тысяч долларов по студенческим долгам. Есть встречное предложение: почему бы не простить все студенческие долги тем американцам, которые женятся и рожают детей? Это могло бы помочь. Разве это безумная идея?



С нами сегодня Пенни Нэнс — президент Concerned Women for America. Большое спасибо, что пришли, Пенни! Итак, большинство американцев хотят иметь больше детей, чем могут себе позволить. Почему же каждый политик, баллотирующийся на какой-либо пост, не обещает: «Если меня изберут, я помогу вам иметь столько детей, сколько вам хочется»?



ПЕННИ НЭНС, Concerned Women for America: Не знаю, как это работает в плане экономики, но нам необходимо всерьёз заняться этим вопросом. Потому что это сказывается на наших пожилых людях, на социальных пособиях и даже на новых рынках для корпораций. То есть если мы будем рожать меньше, если население продолжит сокращаться… Рождаемость у нас ниже уровня воспроизводства населения: уровень воспроизводства населения — 2,1, а у нас — 1,7. Уходить на пенсию нам придётся гораздо позже, а работать — больше.



Итак, это важная тема. Подавляющее большинство американских женщин выражает желание иметь детей. А 60 процентов матерей несовершеннолетних детей говорят, что хотят проводить с ними больше времени. В идеальных условиях 60 процентов предпочли бы работать на условиях неполного рабочего дня, а ещё 19 процентов сидели бы дома с детьми.



Почему же к американским женщинам не прислушиваются? Не понимаю! Почему какая-нибудь политическая партия не скажет: «Вот огромная категория людей, у которых есть глубинное желание, почему бы нам не помочь им его осуществить?»



ПЕННИ НЭНС: Нам это нужно, и Республиканская партия должна взяться за дело и проявить своё лидерство в данном вопросе. Мы пытаемся делать больше. Организация Concerned Women for America работала с Иванкой Трамп, чтобы повысить налоговые льготы на ребёнка с одной до двух тысяч долларов. Этого недостаточно, нужно больше!



Сейчас мы обсуждаем меры, которые позволили бы женщинам заранее воспользоваться частью своих социальных пособий, сидя дома с маленькими детьми, взяв отпуск по семейным обстоятельствам на 3—6 месяцев, а впоследствии начать получать эти пособия позже или в меньшем объёме. Нам нужно всерьёз подумать… Нам нужно поговорить с корпорациями. Нам, женщинам, нужны более гибкие условия, чтобы мы могли…



Но ведь шесть месяцев — это не детство! Может быть, нам стоит стремиться к шести годам?



ПЕННИ НЭНС: Нам нужно найти предложения, дающие женщинам больше гибкости, и это более широкая тема для обсуждения, в том числе с американскими корпорациями. В том числе речь идёт об отмене многочисленных правил, мешающих развивать домашнее производство. В данный момент проблема такова: из-за высоких налогов, из-за мира, в котором мы живём, семья с двумя работающими родителями у нас считается нормой. И многие считают, что им нужен дополнительный доход.



Конечно!



ПЕННИ НЭНС: И многие женщины хотят работать в том или ином объёме. Так давайте поможем им найти гибкие условия. Продумаем меры, которые позволят им проводить дома с детьми как можно больше времени. Или отцам, которые хотят быть дома с детьми. И помочь им при этом что-то производить.



Это похоже на выигрышную… Не знаю, почему это никогда никому не приходит в голову. Вместо этого мы слушаем все эти лекции: одна сторона рассуждает про социализм, другая — про то, что можно быть предпринимателями. Я просто хочу растить своих детей — как насчёт этого? Почему это так сложно?



ПЕННИ НЭНС: И мы поменяли… Я постоянно общаюсь с женщинами, и они говорят: «Я всего лишь мама».



Да.



ПЕННИ НЭНС: Нам нужно это изменить. Не бывает «всего лишь мам», это самая важная работа и, кстати, самая трудная работа, которая у меня когда-либо была.



Конечно. Народ просто впитывает пропаганду, которую распространяют примерно девять неудовлетворённых людей, почему-то формулирующих нашу социальную политику.



ПЕННИ НЭНС: Точно.



Ш-ш-ш! Больше их не слушайте!



Дата выхода в эфир 22 апреля 2019 года.