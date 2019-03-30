Stratfor: демографические изменения создадут России немало серьёзных проблем

В ближайшие десятилетия Россия рискует столкнуться с очень серьёзной проблемой — демографическими изменениями. Как пишет Stratfor, из-за низкой рождаемости и эмиграции в стране произойдёт резкое сокращение населения, что чревато серьёзными геополитическими последствиями и окажет негативное воздействие на все сферы жизни.

У России есть много проблем, требующих решения, — от геополитического соперничества с Соединёнными Штатами до нестабильности в стране, однако на горизонте вырисовывается другая серьёзная проблема: демографические изменения. Как пишет Stratfor, из-за эмиграции и низкой рождаемости в России в ближайшие десятилетия произойдёт резкое сокращение численности населения, что чревато серьёзными геополитическими последствиями и окажет негативное воздействие на все сферы жизни в стране.

Как пишет издание, что касается прогнозов в отношении общей численности населения России, то, по данным ООН, к 2050 году страна потеряет около 8% своего населения. Конечно, рост числа эмигрантов ускорит сокращение численности населения, но, учитывая несоответствие данных Росстата и международных организаций, трудно спрогнозировать точные темпы демографического спада.

Ещё одним фактором, который следует учитывать, являются попытки Кремля компенсировать тенденции сокращения населения и эмиграции. По данным СМИ, российское правительство планирует привлечь 5—10 млн мигрантов из соседних стран с высокой концентрацией русскоязычного населения, включая Казахстан, Узбекистан, Украину и Молдавию, чтобы компенсировать сокращение населения России в течение следующих шести лет. Действия правительства по привлечению мигрантов, а также по стимулированию рождаемости в последние годы позволили сохранить тенденцию роста численности населения, однако в 2018 году впервые с 2008 года население России сократилось в абсолютном выражении на 93,5 тыс. человек.

По мнению автора статьи, масштабы сокращения населения будут иметь серьёзные последствия для России. Продолжающееся сокращение численности населения негативно скажется на экономическом положении страны, особенно из-за того, что из страны будут уезжать молодые образованные специалисты, работающие в технической и военной областях.

В результате демографического кризиса также изменится и состав населения России. Убыль, скорее всего, будет компенсироваться за счёт увеличения потока мигрантов из быстрорастущих республик Кавказа и государств Центральной Азии, что, в свою очередь, может привести к росту межэтнической напряжённости в стране и усилению политической нестабильности.

С геополитической точки зрения, ослабление экономики и сокращение численности населения также поставят под угрозу способность России проецировать военную мощь и оказывать политическое влияние. Страна будет отставать от стран с растущим населением, которые борются за влияние в регионе: Китая, США и даже Турции и Ирана. Поэтому, как заключает автор материала, хотя точные масштабы демографического кризиса в России и изменения этнического состава населения предсказать трудно, нет сомнений в том, что в долгосрочной перспективе это станет для Москвы серьёзным основанием для беспокойства.