CNN: США на всех парах несутся к дефолту — и Вашингтон не знает, как его остановить

Над США нависла угроза беспрецедентного дефолта, вызванная необходимостью сократить бюджет на $100 млрд, если конгресс не заключит сделку на этот счёт до октября, пишет CNN. Как отмечает канал, хотя этот кризис может потенциально привести к катастрофе мирового масштаба и в Вашингтоне знают о надвигающейся беде, конкретного плана по её предотвращению у политиков, которые используют эту тему как рычаг давления в других вопросах, пока что нет.

Правительство США на всех парах несётся в сторону потенциального финансового кризиса, и никто в Вашингтоне не знает, как его остановить, пишет CNN.



В то время как американские законодатели спорят по поводу импичмента, никакого прогресса в деле достижения соглашения по бюджету или продления полномочий федерального правительства по займам не наблюдается. В результате становится возможным крайне неприятный вариант развития событий: вынужденное сокращение бюджета на $100 млрд и беспрецедентный дефолт по госдолгу, что в свою очередь может вызвать экономическую катастрофу мирового масштаба.



Все знают об этой приближающейся беде, однако ни у кого, судя по всему, нет плана для предотвращения катастрофы. «Это один из тех карикатурных моментов: наковальня висит над головой, — сообщил CNN один сотрудник конгресса. — Мы все переглядываемся, мол, «эй, она сейчас тебя раздавит», но при этом никто не знает, как от неё спастись».



Более того, на данный момент нет ясности даже в том, кто с кем конфликтует, так как президент Дональд Трамп и республиканцы в конгрессе недовольны друг другом; кроме того, нет никакой ясности в том, что собираются предпринять демократы в палате представителей.



Последними признаками кризиса в конгрессе стали многомесячные переговоры по вопросу о помощи штатам, пострадавшим от ураганов, наводнений и пожаров. Обычно обе партии довольно легко приходят к консенсусу по таким темам, однако в этот раз этого добиться не удалось из-за несвязанных с этим вопросом проблем.



«Если мы не можем справиться с этим, то что мы вообще будем делать с более серьёзными проблемами? — задался вопросом председатель комитета сената по ассигнованию Ричард Шелби. — Надеюсь, что это не предвестник грядущих событий».



На протяжении почти десяти лет американское правительство ковыляло от одного налогового и финансового кризиса к другому. Однако как продемонстрировал рекордный по времени зимний простой правительства, «тёмной лошадкой» теперь стал Трамп, непредсказуемый стиль которого стал бичом конгресса. На протяжении многих месяцев президент боролся с демократами из-за противоречий по вопросу выделения субсидий Пуэрто-Рико, пострадавшему от природных ненастий.



Шелби, в частности, напомнил, что если конгресс не достигнет сделки по повышению бюджетных ограничений на произвольные траты — то есть на любые расходы, кроме госпрограммы соцобеспечения и медицинской помощи, — то в октябре бюджетные расходы автоматически сократятся на $100 млрд. В 2017 году конгресс заключил соглашение сроком на два года о повышении этих ограничений. Если законодатели не одобрят очередное повышение, бюджет откатится на уровень 2011 года.



Законодателям и раньше удавалось приходить к согласию в рамках невероятно сложных переговоров, внезапно доставая пресловутых «кроликов из шляпы» в самый последний момент. При этом, несмотря на зимний шатдаун, в 2018 году процесс составления бюджета прошёл невероятно гладко, а 75% деятельности правительства финансируется посредством стандартных механизмов.



Однако в отличие от субсидий штатам, пострадавшим от природных ненастий, у переговоров о лимите госдолга есть жёсткие сроки. Кроме того, их провал чреват не менее жёсткими последствиями. Для республиканцев, например, это фиаско будет означать серьёзное сокращение финансирования оборонных программ. Демократам же придётся смириться с не менее болезненными сокращениями трат на внутренние нужды страны.



По словам нескольких законодателей и их помощников, с которыми пообщался CNN, такие сроки имеют свойство подгонять обе стороны, а перспектива дефолта по госдолгу не радует обе партии. Однако Шелби беспокоится, что его коллеги и Белый дом не уделяют достаточного внимания этой угрозе.



Если верить Шелби, то он поднял эту проблему во время делового обеда с республиканцами, а также добавил, что он и его сотрудники уже работают над документом, который наглядно продемонстрирует всем надвигающуюся опасность.



Министр финансов США Стивен Мнучин призвал законодателей повысить потолок госдолга, причём чем скорее, тем лучше, однако те пока что не хотят отказываться от рычага давления, который можно использовать при обсуждении таких горячих тем, как иммиграция.



Конгрессмен-республиканец Том Коул заявил, что предупреждение Шелби должны услышать в обеих палатах конгресса. «Обе стороны считают, что могут использовать ситуацию как рычаг давления, но, как мне кажется, это не так, — отметил политик. — Каждый раз, когда вы пытаетесь этим заниматься, всё заканчивается остановкой работы правительства».