DT: некомпетентность ЕС грозит Италии повторением «грандиозной экономической катастрофы» Греции

В своей статье для The Daily Telegraph журналист и писатель Амброз Эванс-Причард отмечает, что Евросоюз избрал весьма «опасную» стратегию экономического давления на Италию. При этом он утверждает, что в настоящее время на капитуляцию Италии перед требованиями ЕС рассчитывать не приходится.

В надежде установить параметры бюджетного дефицита Италии на согласованном уровне Европейская комиссия выбрала стратегию контролируемого повышения давления на страну, пишет журналист и писатель Амброз Эванс-Причард в статье для The Daily Telegraph.

При этом Эванс-Причард подчёркивает, что подобная тактика может быть весьма «опасной», в случае если нет уверенности, что итальянское коалиционное правительство отступит, а не прибегнет к «радикальным способам самообороны». При этом журналист полагает, что не стоит рассчитывать на капитуляцию Италии перед требованиями ЕС.

Тем не менее, недавнее заявление заместителя председателя Совмина Италии Джанкарло Джорджетти о том, что правительство страны не может игнорировать риск для финансовой системы, заставило ЕС думать, что Италия может пересмотреть проект бюджета, если её к этому подтолкнуть.



Вместе с тем Эванс-Причард полагает, что Брюссель прав, воспринимая неповиновение Италии в качестве вызова всей бюджетной структуре валютного союза. Впервые в истории ЕС одна из стран не только нарушает Пакт о стабильности и экономическом росте, но и оспаривает авторитет самого союза.

Бездействие в подобной ситуации могло бы подорвать приверженность Германии и Нидерландов общей валюте, что неизбежно привело бы к кризису иного рода, полагает журналист. В связи с этим ЕС пришлось отклонить проект бюджета Италии, даже несмотря на незначительность в макроэкономическом плане его отклонения от согласованных параметров.

Тем не менее, автор статьи разделяет уверенность нынешнего правительства Италии в абсурдности Пакта о стабильности и экономическом росте, который фактически оставляет государства с высоким уровнем дефицита в «долговом тупике». По мнению Эванса-Причарда, это является лишь попыткой преодолеть проблемы, возникшие в результате «связывания несовместимых экономик единой валютой». Кроме того, он поддерживает Италию в её ультиматуме ЕС.

«Мы знаем, что являемся последним заслоном, защищающим социальные права итальянцев, и поэтому мы вас не разочаруем. Мы знаем, что, если нам будет суждено отступить, произойдёт быстрое возвращение «экспертов», действующих в интересах банков и жёсткой экономии, поэтому мы не отступим», — цитирует Эванс-Причард слова вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо.

В свою очередь, в Брюсселе не намерены отступать, предпринимая шаги в направлении запуска процедуры чрезмерного дефицита, в рамках которой Италия может быть оштрафована на сумму до 0,2% ВВП. Однако этот шаг чреват последствиями, так как вынудит страну пересмотреть свой взнос в бюджет Евросоюза, полагает автор статьи. При этом в ЕС рассчитывают,что опасения, связанные с экономикой Италии, подорвут доверие итальянцев к правительству и склонят их на сторону союза.



При этом автор разделяет мнение главы бюджетного комитета Италии Клаудио Борги, полагающего, что ЕС «удалось превратить небольшую проблему в Греции в грандиозную катастрофу собственным некомпетентным управлением». Однако если они повторят ошибку в Италии, ситуация будет «в тысячу раз хуже».

В связи с этим в своей статье для The Daily Telegraph Амброз Эванс-Причард задаётся вопросом, как на ЕС отразится брексит и дефолт Италии, к которому могут привести действия Брюсселя.

«Переживёт ли кто-нибудь из них (европейских лидеров.— ИноТВ) двойной финансовый шок такого масштаба?», — подытоживает Эванс-Причард.