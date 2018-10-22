Сальвини: Италия не позволит ЕС продлить «бесполезные и вредоносные» санкции против России

Италия решительно выступит против «бесполезных и вредоносных» антироссийских санкций, который нанесли ей финансовый урон в размере €20 миллиардов, заявил в интервью Die Welt министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Власти Рима считают такой подход в отношении Москвы неприемлемым, добавил он, правда, правом вето в этом вопросе итальянское правительство воспользоваться не собирается.

Когда в Европе «подует ветер перемен», все «брюссельские бюрократы», повылазившие из своих «осаждённых бункеров», отправятся по домам, заявил в интервью Die Welt министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Он сказал, что в новом бюджетном плане Рима, который так не полюбился ЕС, не будет изменена ни одна запятая. «Мы оправдали ожидания 60 миллионов итальянцев, а не Брюсселя», — добавил политик и выразил уверенность в том, что власти Евросоюза рано или поздно сдадутся, позволив правительству Италии выполнять свою работу.

Также он прокомментировал «шокирующие», по словам журналиста Die Welt, результаты опросов в Италии, согласно которым только 44% граждан страны хотят остаться в Евросоюзе: «У некоторых это, возможно, вызвало шок, но не у меня. Своё будущее и будущее моих детей я вижу в Европе, но не в такой. И если Брюссель действительно отвергнет план бюджета, то количество евроскептиков вырастет до 70%».

Также Сальвини заявил, что власти Италии решительно выступят против «бесполезных и вредоносных» антироссийских санкций. Он отметил, что из-за них Италия потеряла €20 млрд. Но, по его словам, в этом вопросе Рим не воспользуется своим правом вето: «Вето — это козырь, который мы не можем использовать для всего. Мы бы охотно воспользовались им против семилетнего финансового плана, миграционной политики, а также антироссийских санкций. Но мы не можем этого сделать, потому что вето, как оружие, быстро придёт в негодность».

Но министр подчеркнул, что «Италия воспротивится планам Брюсселя по продлению на неопределённый срок санкций против Москвы». «Это означает, что мы чётко и ясно скажем им нет: мы считаем такой подход неприемлемым», — заключил Сальвини.