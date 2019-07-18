CNN Оригинал

CNN: США отправят в Саудовскую Аравию 500 военных для сдерживания «иранской угрозы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Администрация Дональда Трампа планирует отправить 500 военных на авиабазу недалеко от столицы Саудовской Аравии, чтобы помочь стране сдерживать иранскую угрозу, сообщает CNN. По информации издания, на базе уже проходит подготовка к развёртыванию войск, в то время как конгрессмены из обеих партий осудили действия руководства и представили проект закона, по которому Вашингтону придётся отчитаться об отношениях Саудовской Аравии с США и другими странами.
CNN: США отправят в Саудовскую Аравию 500 военных для сдерживания «иранской угрозы»
Reuters

На волне роста напряжённости с Ираном администрация Трампа укрепляет свои военные отношения с Саудовской Аравией, отправляя туда свои войска, пишет CNN. Согласно двум представителям Пентагона, 500 солдат прибудут на авиабазу принца Султана в пустыне к востоку от столицы Эр-Рияд. Сообщается, что на базе уже находится обслуживающий персонал, который занят подготовкой прибытия противоракетного комплекса Patriot, а также улучшением взлётного поля и лётных полос.

Как отмечает издание, Соединённые Штаты уже давно хотели развернуть в Саудовской Аравии свои войска, потому что, по утверждению службы безопасности, иранские ракеты не смогут долететь до отдалённых мест. Тем не менее отношения Вашингтона с арабским государством остаются чрезвычайно сложными после недовольства обеих партий в конгрессе по поводу того, как расследовали дело Джамаля Хашукджи.   
 
Администрация Трампа заявила о своём желании защитить Саудовскую Аравию от иранской агрессии: в прошлом месяце Вашингтон объявил о том, что посылает дополнительно тысячу военных на Ближний Восток, но не уточнил, в какую страну. Войска на авиабазе являются частью развёртывания в регионе.
 
Конгресс формально не был предупреждён о перегруппировке, хотя, как рассказал CNN один из представителей, он получил неформальное уведомление. На следующей неделе ожидается объявление со всеми подробностями.
 
В середине июня американскому телеканалу удалось получить снимки с частного высокоточного спутника компании Planet Labs. По словам Джеффри Льюиса, директора Программы нераспространения в Восточной Азии в Институте международных исследований Милдбери в Монтерее, на этих изображениях демонстрируется первоначальное расположение войск США и обслуживающего персонала авиабазы.
 
Полученные в конце июня — начале июля снимки показывают, что перед прибытием американских войск проводятся приготовления: Льюис считает, что появившийся в конце взлётной полосы «небольшой палаточный лагерь и строительная техника» указывают на то, что здесь уже идут улучшения. В то же время «лагерь к востоку от взлётной полосы  это типичный инженерный отряд ВВС», — рассказал эксперт.
 
Чиновники надеются, что с помощью этой базы США удастся запускать истребители пятого поколения F-22 и другие бомбардировщики. На данный момент Пентагон отказывается прокомментировать развёртывание своих войск из-за продолжительного настороженного отношения Саудовской Аравии к американским военным в стране. Эр-Рияд так и не объявил о введении войск США на территорию государства.
 
Информационный сайт напоминает, что в мае госсекретарь Майк Помпео официально объявил конгрессменам о намерении администрации использовать существующий закон для отправки оружия на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию. По его словам, эти поставки, оценённые в сумму $8,1 млрд, поддержат союзников Америки, усилят стабильность в регионе и помогут этим странам защититься от Ирана. Такое решение вызвало осуждение со стороны демократов и республиканцев, которые раскритиковали создаваемый прецедент, поставили под сомнение крайнюю необходимость подобных мер и подняли вопрос о нарушении прав человека в Саудовской Аравии и о расследовании убийства Джамаля Хашукджи.
 
Ранее в этом месяце группа сенаторов из обеих партий представила проект закона, который направлен на прозрачность отношений США и Саудовской Аравии, несмотря на провалившиеся попытки узнать, о чём договорились администрация Трампа и Эр-Рияд. Новый закон обяжет госсекретаря, министра обороны, директора Национальной разведки и министра финансов подготовить исчерпывающий доклад и представить его конгрессу в течение 270 дней, охватив внешнеполитические цели, факторы риска, отношения Саудовской Аравии с другими странами (в том числе Китаем и Россией), а также нарушения прав человека в этой стране.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
Джамаль Хашукджи Дональд Трамп Иран Саудовская Аравия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров