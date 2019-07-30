Newsweek: Россия и Иран пошли на «беспрецедентный шаг» в ответ на попытки США создать антииранскую коалицию

Тегеран и Москва не только расширят военное сотрудничество, но и проведут совместные учения в ответ на попытки Вашингтона создать антииранскую коалицию, сообщает Newsweek. Как заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзад, это «поворотный момент» в отношениях двух стран в сфере обороны.
Иран не только расширит военное сотрудничество с Россией, но и проведёт совместные с Москвой учения в ответ на попытки Соединённых Штатов создать противоборствующую коалицию, сообщает американское издание Newsweek.
Как заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади, Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана и Министерство обороны Российской Федерации подписали беспрецедентный меморандум о взаимопонимании.
Подписанный документ, по словам Ханзади, можно рассматривать как «поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы» в сфере обороны.
Объявил Ханзади и о том, что скоро Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения в районе Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.
Таким образом эти учения пройдут как раз в том месте, в котором, согласно обвинениям со стороны Вашингтона, Иран в течение последних месяцев якобы нападал на международные суда, отмечает Newsweek.
А тем временем в ответ на — как уточнили в Белом доме — «усиливающуюся угрозу со стороны Ирана» Пентагон уже перебросил на Ближний Восток дополнительные силы: в частности, 2,5 тыс. солдат, авианосную ударную группу и эскадрилью стратегических бомбардировщиков, уточняет издание.
Более того, подчёркивает Newsweek, Соединённые Штаты и Великобритания призвали создать морскую коалицию для патрулирования Персидского залива. В свою очередь, государственный секретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что Вашингтон добьётся успеха в создании «морского плана безопасности».
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