Deutschlandfunk: Иран предоставляет России шанс снизить влияние США на Ближнем Востоке

Россия стремится к союзу с Ираном, поскольку для неё Тегеран является естественным союзником на Ближнем Востоке, учитывая, что Саудовская Аравия и ОАЭ тесно связаны с США, пишет Deutschlandfunk. За последние годы Москва серьёзно расширила свои политические и экономические контакты с Исламской республикой. Кроме того, Россия заинтересована в окончательном разрешении вопросов с границами в каспийском регионе, где Иран является её соседом.

В нынешнем ирано-британском кризисе Россия занимает сдержанную позицию, пытаясь снизить уровень напряжённости, пишет Deutschlandfunk. Российское правительство постоянно заявляет о недопустимости военного конфликта с Ираном.

«В США говорят, что не исключают возможности военной операции. На это я хочу ясно сказать: это стало бы катастрофой, как для региона, так и для тех, кто развяжет конфликт», — приводит издание слова Владимира Путина.

По мнению российского президента, в Вашингтоне есть «горячие головы», желающие военного разрешения иранского вопроса, однако сам Дональд Трамп не относится к их числу. Также Путин считает, что санкции против Ирана нелегитимны, поскольку Тегеран не нарушал установленных международных предписаний.

Как отмечает Deutschlandfunk, Россия крайне заинтересована в нормальном развитии Ирана, поскольку Исламская республика является естественным союзником Москвы на Ближнем Востоке. Ввиду того, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются близкими партнёрами США, Иран представляет собой единственную возможность снизить влияние Вашингтона в регионе. Именно поэтому Москва пытается расширить свои политические и экономические контакты с Ираном. Россия строит и модернизирует иранские АЭС, поставляет Ирану вооружения, машины, станки и продовольствие. Согласно данным российского правительства, за последний год российско-иранский товарооборот вырос на 7,5%.

Кроме того, Россия и Иран зависят друг от друга, будучи соседями в каспийском регионе, богатом нефтяными, газовыми и рыбными ресурсами. Издание напоминает, что переговоры по поводу окончательного проведения границ в Каспийском море по-прежнему продолжаются. Поэтому стремление России к союзу с Ираном объясняется не только дружескими побуждениями, но и личными интересами, резюмирует Deutschlandfunk.