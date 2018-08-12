CNN: «каспийская победа» позволит Москве реализовать свои ближневосточные амбиции

Подписание Россией соглашения с региональными игроками о разделе территориальных вод Каспийского моря и недопущения туда иностранных военных — крупная победа Москвы, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала, благодаря этому договору Россия получает возможность не только спокойно эксплуатировать каспийские нефтегазовые месторождения, но и реализовывать свои планы на Ближнем Востоке.

По прошествии нескольких десятилетий споров лидеры пяти стран, граничащих с Каспийским морем, заявили, что они, наконец, достигли соглашения по разделу его территории. Этот договор важен по целому ряду причин, не последней из которых являются богатые месторождения нефти и природного газа в этом районе. Эта сделка также закрывает доступ к этому региону любым иностранным вооружённым силам, а именно, Соединённым Штатам.



Договор подписали Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, однако, по всей видимости, некоторые детали ещё предстоит утрясти. Подробнее о соглашении и его конкретных последствиях нам расскажет Нина дос Сантос. Она с нами на связи из Москвы. Нина, насколько серьёзные последствия будет иметь эта встреча и соглашение?



НИНА ДОС САНТОС, корреспондент CNN: Здравствуйте, Бекки. Это соглашение важно, потому что, — как вы уже отметили, — это соглашение положило конец многолетним спорам, которых не было 30 лет назад, когда ещё существовал Советский Союз, и границы были достаточно понятными. Однако после развала Советского Союза пять стран, разумеется, начали спорить на этот счёт, что мешало разработке нефтегазовых месторождений. Как вы уже отметили, это очень богатый регион: каспийские запасы природного газа и нефти оцениваются в 240 триллионов кубических футов и в 20 миллиардов баррелей соответственно.



Все эти ресурсы — это деньги, в которых сейчас очень нуждаются некоторые из этих стран, так как их экономики находятся не в лучшем состоянии. Вы также указали на то, что таким образом закладываются основы для будущего, более содержательного соглашения. Однако на данный момент важно попытаться достичь некого формального рамочного соглашения, которое позволит открыть путь инвестициям в будущие инфраструктурные проекты, в частности тем, что позволят эксплуатировать крупные нефтегазовые месторождения Туркменистана и соединить их с, по всей видимости, крупнейшим потребителем этих ресурсов, который, разумеется, находится на западе — в Европе.



Время подписания этого соглашения также играет огромную роль, Бекки, потому что всё это произошло на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном, что, разумеется, ставит на повестку дня вопрос о введении дополнительных санкций против этой страны. Россия также недавно столкнулась с ужесточением санкций в рамках нового санкционного пакета.



Так что благодаря выбору времени для подписания соглашения лидеры России и Ирана — двух по-настоящему стратегически и экономически важных региональных игроков — получают возможность представить этот договор как своим гражданам, так и другим странам Каспийского региона как соглашение друзей, имеющее важное экономическое, стратегическое и политическое значения как для самого региона, так и для Ближнего Востока.



И в этой связи, почему представляется важным акцент на запрете присутствия любых иностранных вооружённых сил?



НИНА ДОС САНТОС: Это решающая победа для России. Не стоит забывать, что для запуска крылатых ракет по Сирии, она выбрала именно Каспийскую флотилию. В Москве Каспийское море рассматривают как важнейший элемент отношений с Ираном — страной на южной границе моря, которая тоже принимала участие в переговорах. И потому не совпадение, что президенты России и Ирана сидели вместе с главами других государств за столом переговоров и подписали соглашение. Каспийское море – важнейший стратегический элемент с точки зрения нефтегазовых ресурсов, но также и важнейший элемент всё более амбициозной ближневосточной стратегии России и её связей с Ираном в регионе, Бекки.



Спасибо! С нами на связи из Москвы Нина дос Сантос.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 12 августа 2018 года.