DWN: немецкий бизнес призвал военных навести порядок в Ормузском заливе

Федеральный союз немецкой промышленности поддержал «оборонительную операцию» в Ормузском проливе с участием бундесвера, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Председатель организации Дитер Кепмф подчеркнул важность этого судоходного пути для Германии и призвал обеспечить соблюдение международного права в регионе.

Немецкий бизнес выступил за участие бундесвера в миссии ЕС в Ормузском заливе, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил председатель Федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф. «Для Германии, экспортной и промышленной державы торговые судоходные пути имеют огромное значение», — подчеркнул он.

По его словам, «оборонительная операция» позволит обеспечить соблюдение международного права в регионе: «К тому же то, что и торговая держава Германия принимает участие в такой миссии, имеет отношение к вопросу солидарности между нами европейцами».

Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов для перевозки нефти и газа во всём мире, добавил Кемпф: «Через этот пролив транспортируется пятая часть используемых в мире нефтепродуктов». Он особенно важен для торговли со странами Персидского залива.

Несколько дней назад Великобритания предложила провести в регионе военную операцию, после того как Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе, напоминает издание. Переговоры на этот счёт продолжаются. Рассматриваются самые разные варианты: от наблюдательной миссии до военного эскорта торговых кораблей. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр относится к участию бундесвера в этих инициативах «скорее критически», отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.