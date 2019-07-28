Telepolis: Россия предложила создать на Ближнем Востоке аналог ОБСЕ

Недавно опубликованная российским МИД концепция по безопасности в ближневосточном регионе предполагает «худший сценарий» для США и их союзников, пишет Telepolis. В частности, Россия предлагает отказаться от постоянного размещения войск третьих стран в регионе, а также вводит идею о создании ближневосточного аналога ОБСЕ — многосторонней организации, которая бы обеспечивала коллективную безопасность в регионе Персидского залива.

До сей поры Россия и Китай сдержанно реагировали на инциденты с танкерами в Персидском заливе, пишет Telepolis. Чёткую позицию в себе содержало лишь недавнее заявление российского замминистра иностранных дел Сергея Рябкова: в нём ясно давалось понять, что Россия находит аргументы иранской стороны убедительнее британских.

Кроме того, на прошлой неделе российский замминистра иностранных дел Михаил Богданов представил «российскую концепцию безопасности» по региону Персидского залива — на неё отреагировал Китай, отметив, что одобряет российскую позицию. В рамках концепции, помимо прочего, подразумевается созыв международной конференции по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе (которая должна эволюционировать в международную организацию) и создание демилитаризованных зон.

Более того, концепция предполагает «отказ от постоянного размещения войск третьих стран на территории государств региона Персидского залива», что точно не понравится США, имеющим базы в Бахрейне, Катаре, Омане и ОАЭ. Свои базы в регионе есть и у Франции с Великобританией.

По словам немецкого эксперта Райнера Херманна, наличие баз обеспечивает контроль над важнейшим регионом, богатым нефтью. Иран же, по мнению Херманна, является «нарушителем» сложившегося порядка. Предлагаемую Тегераном альтернативную модель Херманн называет «pax iranica», противопоставляя её концепции «pax americana».

Новая российская «концепция безопасности» содержит в себе те самые элементы наихудшего для США, Великобритании, Саудовской Аравии, Израиля и ОАЭ сценария, при котором Россия начинает формировать миропорядок на Ближнем Востоке, а Иран становится равноправным игроком. Потому неудивительно, что российская концепция не получила большого внимания в западном публичном поле.

При этом предложение российской стороны не содержит никакой агрессии, выдержано в дипломатичном языке и чётко позиционирует себя как предпосылка для переговоров, отмечает Telepolis. Концепция Москвы подразумевает создание организации наподобие ОБСЕ, которая включила бы в себя державы Залива, Россию, Китай, США, ЕС, Индию и прочие заинтересованные страны в статусе наблюдателей. «Пока в Вашингтоне продвигают идею «арабского НАТО», Россия предлагает создать ближневосточную версию ОБСЕ», — комментирует российский эксперт-международник Максим Сучков. Он также отмечает, что с помощью новой концепции Россия продолжает свою стратегию, начатую после вовлечения в сирийский конфликт. Для Ирана же российская концепция является подтверждением того, что страна не находится в полной изоляции,