Немецкий писатель: мир спасут не новые ракеты, а «культура мира и разоружения»

Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала больше денег для бундесвера, но она ошибается, что это поможет в укреплении мира, пишет на страницах Die Welt немецкий журналист и писатель Франц Альт. По его мнению, если ты хочешь мира, нужно готовиться к миру, а не к войне, и для этого разоружаться, заключать договоры и соглашения, а не разрывать их. Это сделает нашу планету гораздо безопаснее, убеждён автор.

Уже больше 2 тыс. лет люди следуют древнеримскому завету: «Хочешь мира — готовься к войне», пишет на страницах Die Welt немецкий журналист и писатель Франц Альт. В результате всё это время войны не прекращались. И в том же ключе сейчас рассуждает новая министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, требуя больше денег для бундесвера. Но ошибочным было бы считать, что наращивание военной мощи поможет в укреплении мира. «Хочешь мира — готовься к миру» — как насчёт такого лозунга, предлагает автор. Вместо оружия Германии нужно инвестировать деньги в образование, защиту экологии, детские сады и социальное жильё.

Новая политика начинается с перестройки мышления, продолжает Альт. Этому нас 30 лет назад научил советский лидер Михаил Горбачёв. Ему хватило смелости, находясь в окружении ястребов, сделать ставку на осуществимые проекты и впервые в истории человечества добиться реального разоружения. Сегодня же такого человека нигде не видно. Оборонные бюджеты во всех странах только растут.

США и Иран показывают нам сейчас, как создаются и поддерживаются образы врагов, продолжает автор. В этой опасной ситуации Германия могла бы показать пример, что можно действовать и по-другому. Когда глава Белого дома Дональд Трамп называет «несправедливым» то, что его страна тратит на оборону 4% от ВВП, а Германия всего 1,2%, то с поверхностной точки зрения его правоту можно признать, но из этой ситуации есть два выхода: или немцы увеличивают свои расходы до уровня американских, или американцы снижают свои до уровня немецких.

На США приходится 40% всех мировых затрат на вооружение, продолжает Альт. Каждый год Вашингтон отдаёт на оборонные нужды $700 млрд, но в этом нет необходимости, настаивает автор. Если американцы сократят свои расходы на две третьих, то мир станет гораздо безопаснее. И если это сделает самая крупная военная держава, то это послужит отличным примером для других стран. От такого шага выиграют все кроме оборонной промышленности. Но и люди, работающие в этой сфере, будут жить в более безопасном мире. А если они потеряют работу, то смогут найти новую в сфере обеспечения гражданской безопасности, а также в других областях. «Альтернативы есть всегда», — подчёркивает автор.

Утратой рабочих мест часто оправдывают «необходимость» поддерживать экспорт вооружений в другие страны, пишет Альт. При этом Германия — один из самых крупных поставщиков в этой сфере, но нужно понимать, что продажа оружия — это пособничество массовым убийствам. Автор убеждён, что и сегодня людям можно привить «культуру мира и разоружения». Это также позволит урегулировать отношения между США и Ираном. Ядерное соглашение с Тегераном, которое также подписали Россия с Китаем, служит тому доказательством. «Этот договор лучше войны, разрушений и убийств, — подчёркивает журналист. — Даже встреча Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном показала, что альтернативы есть всегда, даже если до этого вы угрожали друг другу уничтожением».

«В своей Нагорной проповеди Иисус Христос учил нас любить своих врагов. Это наивно? Иисус был сумасшедшим? Любовь к врагу не означает, что нужно всё терпеть. Нужно быть умнее, чем твой враг. Иметь смелость сделать первый шаг, — рассуждает Альт. — Можно строить свою политику — настоящую политику мира — на основе Нагорной проповеди, Крамп-Карренбауэр. Нагорная проповедь несёт в себе благую весть, а не угрозу».