Yle: финны пока не спешат в НАТО

Как показывают последние опросы, лишь около четверти жителей Финляндии поддерживают идею вступить в НАТО, в то время как более половины финнов высказываются против. Присоединиться к Североатлантическому альянсу хотят в основном сторонники правых политических сил с высшим образованием, поясняет Yle.
Более половины жителей Финляндии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в стране в начале июня по заказу изданий Maaseudun Tulevaisuus, Verkkouutiset и Hufvudstadsbladet, сообщает Yle.
Согласно этой статистике, членство в НАТО не одобряют 51% финнов. При этом наиболее негативно к этому относятся сторонники финского Союза левых, среди которых число высказавшихся против достигает 69%, отмечается в статье. А поддерживают вступление в этот военный блок в основном сторонники Коалиционной партии, среди которых позитивно ответили на вопрос 57%.
Однако в целом среди финнов число сторонников вступления в НАТО составляет всего 26%, пишет Yle. При этом более позитивно к этому относятся «люди с высшим образованием, более правыми взглядами в политике и опытом в академической среде», чем граждане Финляндии с уровнем образования не выше среднего, левыми взглядами и низкими доходами, поясняется в статье.
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