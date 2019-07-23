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Yle: финны пока не спешат в НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как показывают последние опросы, лишь около четверти жителей Финляндии поддерживают идею вступить в НАТО, в то время как более половины финнов высказываются против. Присоединиться к Североатлантическому альянсу хотят в основном сторонники правых политических сил с высшим образованием, поясняет Yle.
Yle: финны пока не спешат в НАТО
Reuters

Более половины жителей Финляндии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в стране в начале июня по заказу изданий Maaseudun Tulevaisuus, Verkkouutiset и Hufvudstadsbladet, сообщает Yle.

Согласно этой статистике, членство в НАТО не одобряют 51% финнов. При этом наиболее негативно к этому относятся сторонники финского Союза левых, среди которых число высказавшихся против достигает 69%, отмечается в статье. А поддерживают вступление в этот военный блок в основном сторонники Коалиционной партии, среди которых позитивно ответили на вопрос 57%.

Однако в целом среди финнов число сторонников вступления в НАТО составляет всего 26%, пишет Yle. При этом более позитивно к этому относятся «люди с высшим образованием, более правыми взглядами в политике и опытом в академической среде», чем граждане Финляндии с уровнем образования не выше среднего, левыми взглядами и низкими доходами, поясняется в статье.

 

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источник
Yle Финляндия Европа
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