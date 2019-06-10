Ilta-Sanomat: российский трёхголовый дракон вызвал переполох у финских пограничников

Финская Береговая охрана обнаружила в водах у морской границы Финляндии и России трёхголовое морское чудище, о чём и сообщила начальству. Однако, как пишет Ilta-Sanomat, объект оказался всего лишь яхтой, стилизованной под дракона, которая следовала на фестиваль в Швецию.
9 июня у морской границы Финляндии и России Береговая охрана Финляндии зафиксировала к юго-востоку от острова Хаапасаари появление яхты, которую нельзя было опознать из-за плохой видимости. Патруль вышел в море, чтобы идентифицировать яхту. Однако, как пишет Ilta-Sanomat, зрелище, открывшееся патрулю, было далеко не обычным: на патруль надвигалось трёхглавое чудище.
«Когда патруль заявляет, что объект, приближающийся из морского тумана, — трёхглавое морское чудище, руководителю Береговой охраны требуются доказательства. Просим прощения за сомнения. Профессионалы своего дела были правы», — пишет Береговая охрана Финляндии в своей публикации в социальных сетях.
Однако при приближении патруля чудище не зарычало. Оказалось, что на его спине было семь человек экипажа, и за грозными пастями скрывалась российская яхта.
«Для нас выход патруля на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но в этот раз ситуация оказалась забавнее», — сообщил руководитель Береговой охраны Финляндии Ярмо Хяккинен.
Издание отмечает, что Береговая охрана Финляндии не может предоставить больше информации о владельце судна. По словам экипажа, судно шло на фестиваль. Оно было абсолютно новым. Трёхглавое чудище построили за три года до спуска на воду.
«Очевидно, судно шло через Финляндию и Швецию на какой-нибудь фестиваль в Осло. Экипаж был одет в традиционные костюмы, соответствующие стилю яхты. Иногда подобные суда встречаются, но такого я, конечно, ещё никогда не видел», — добавил Хяккинен.
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