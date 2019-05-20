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Yle: Москва согласилась выплатить Амстердаму компенсацию за задержание судна Greenpeace

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия и Нидерланды договорились о компенсации в связи с задержанием в 2013 году судна Arctic Sunrise и его экипажа из числа активистов Greenpeace, которые высадились на платформу «Приразломная» в знак протеста против разработки нефтяных месторождений в Арктике и были задержаны российскими властями. По имеющейся информации, Москва согласилась выплатить €2,7 млн, сообщает Yle.
Yle: Москва согласилась выплатить Амстердаму компенсацию за задержание судна Greenpeace
Reuters

Россия и Нидерланды пришли к соглашению относительно компенсации за ущерб, нанесённый при задержании зарегистрированному в Нидерландах судну Arctic Sunrise, которое принадлежит международной организации Greenpeace. Судно было задержано в 2013 году у нефтяной платформы «Приразломная», где активисты Greenpeace устроили акцию протеста против добычи полезных ископаемых в Арктическом регионе, напоминает Yle.

Весь экипаж Arctic Sunrise в составе 30 человек, среди которых была и гражданка Финляндии Сини Саарела, был задержан и предстал перед судом в Мурманске. Саарела провела в следственном изоляторе в России два месяца, отмечается в статье.

Арест с Arctic Sunrise был снят только летом 2014 года. После этого корабль вернулся в Амстердам, однако «он успел пострадать за время нахождения в порту Мурманска», пишет Yle. Годом позже Третейский суд в Гааге постановил, что действия российской стороны были «нарушением статей Конвенции ООН по морскому праву», и постановил, что Москва должна выплатить €5,4 млн плюс проценты за задержание судна и экипажа. Однако Россия отказалась признавать это решение.

В ходе недавней встречи министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Нидерландов Стеф Блок договорились об окончательном урегулировании претензий по инциденту с Arctic Sunrise. Соглашение носит конфиденциальный характер, но, по имеющейся информации, Москва согласилась выплатить Амстердаму €2,7 млн.

 

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Yle Финляндия Европа
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