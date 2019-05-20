Yle: Москва согласилась выплатить Амстердаму компенсацию за задержание судна Greenpeace

Россия и Нидерланды договорились о компенсации в связи с задержанием в 2013 году судна Arctic Sunrise и его экипажа из числа активистов Greenpeace, которые высадились на платформу «Приразломная» в знак протеста против разработки нефтяных месторождений в Арктике и были задержаны российскими властями. По имеющейся информации, Москва согласилась выплатить €2,7 млн, сообщает Yle.
Россия и Нидерланды пришли к соглашению относительно компенсации за ущерб, нанесённый при задержании зарегистрированному в Нидерландах судну Arctic Sunrise, которое принадлежит международной организации Greenpeace. Судно было задержано в 2013 году у нефтяной платформы «Приразломная», где активисты Greenpeace устроили акцию протеста против добычи полезных ископаемых в Арктическом регионе, напоминает Yle.
Весь экипаж Arctic Sunrise в составе 30 человек, среди которых была и гражданка Финляндии Сини Саарела, был задержан и предстал перед судом в Мурманске. Саарела провела в следственном изоляторе в России два месяца, отмечается в статье.
Арест с Arctic Sunrise был снят только летом 2014 года. После этого корабль вернулся в Амстердам, однако «он успел пострадать за время нахождения в порту Мурманска», пишет Yle. Годом позже Третейский суд в Гааге постановил, что действия российской стороны были «нарушением статей Конвенции ООН по морскому праву», и постановил, что Москва должна выплатить €5,4 млн плюс проценты за задержание судна и экипажа. Однако Россия отказалась признавать это решение.
В ходе недавней встречи министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Нидерландов Стеф Блок договорились об окончательном урегулировании претензий по инциденту с Arctic Sunrise. Соглашение носит конфиденциальный характер, но, по имеющейся информации, Москва согласилась выплатить Амстердаму €2,7 млн.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.