Пока Финляндия занимает пост председателя в ЕС, она могла бы попробовать поднять дискуссию о целесообразности санкций в отношении России, пишет Hufvudstadsbladet. Это пошло бы только на пользу экономическому развитию, способствуя развитию торговли и обеспечивая создание необходимых рабочих мест, отмечается в статье.

Финляндия исторически всегда извлекала большую экономическую пользу из соседства с Россией, когда связи были хорошо налажены, отмечает Ульф Юханссон Эсбу на страницах финского издания Hufvudstadsbladet. «Мощнее всего в экономическом отношении наша страна развивалась в 1880-е годы, когда в Финляндии начался процесс индустриализации — во многом благодаря отчислениям из Санкт-Петербурга», — говорится в статье. А во второй половине ХХ века, в период четвертьвекового правления легендарного президента Урхо Кекконена, Финляндия «смягчала» для себя низкую конъюнктуру мирового рынка благодаря торговле с СССР. Если бы не это, из страны тогда эмигрировало бы гораздо больше людей, подчёркивает автор.



Между тем все 23 года членства в Евросоюзе в Финляндии продолжается «один сплошной долгий период низкой конъюнктуры», отмечается в статье. Безработицу пока лишь дважды удалось сократить до уровня ниже 7%. Правительство объявило, что для того, чтобы его программа сработала, нужно 60 тыс. новых рабочих мест — и для этого Финляндии достаточно будет проявить немного «мужества и отваги» на посту председателя Евросоюза, полагает автор. По его мнению, пока страна председательствует в ЕС, она должна хотя бы попытаться инициировать дискуссию о целесообразности санкций в отношении России, поскольку они наносят ущерб обеим сторонам. И так продолжаться дальше не может, подчёркивает Hufvudstadsbladet.



«Санкции Евросоюза в отношении российского государства и его ответные меры навредили обоим. А Финляндия пострадала больше всех. Некоторые страны ЕС имели мужество не поддержать идею санкций, и едва ли им пришлось об этом пожалеть», — говорится в статье. В той или иной степени из-за санкций уже пострадала вся финская промышленность, но больше всего досталось сельскому хозяйству, сообщает Hufvudstadsbladet. За пятилетний период действия санкций уже закрылись около 6 тыс. финских сельскохозяйственных предприятий, и в первую очередь это касается производителей молока. В то же время России не хватает этой молочной продукции, которая могла бы успешно экспортироваться из Финляндии, отмечает автор.



За пару месяцев до недавних выборов депутат Европейского парламента и кандидат от Шведской народной партии Финляндии Нильс Торвальдс призвал «ещё больше ужесточить» санкции в отношении России, хотя у финской экспортной индустрии из-за этого лишь возникнет ещё больше трудностей и закроются ещё пара тысяч предприятий, пишет Hufvudstadsbladet. Несмотря на это, тысячи финских фермеров всё равно проголосовали на выборах за Торвальдса, который был главным кандидатом от Шведской народной партии. «Похоже, утверждение, что Финляндия — самая послушная страна в мире, соответствует действительности», — иронизирует автор.



Практически всё финское общество так или иначе почувствовало на себе негативное действие санкций, подчёркивается в статье. Это касается и самого издания Hufvudstadsbladet, которое раньше получало часть доходов от Stockmann. Однако из-за санкций компания Stockmann понесла огромные убытки и вынуждена была закрыть два своих универмага в России. 6 тыс. финских шведов с высшим образованием из-за нехватки работы эмигрировали из столичного региона, констатирует автор.



Россия также поручила выстраивать сеть 5G на своей территории компании Huawei, а не финскому оператору Nokia, и это определённо произошло из-за западных санкций, говорится в статье. «В результате Nokia упустила миллиардную сделку. Этот удар может иметь катастрофические последствия», — предупреждает Hufvudstadsbladet.



В связи с этим возникает вопрос, насколько справедливы санкции в отношении России — и с какой целью они вообще были введены, отмечает автор. После неудачной войны в Ираке, в которой участвовали члены НАТО, отношение к Североатлантическому альянсу сильно ухудшилось (особенно в Германии и Франции). В результате право НАТО на существование оказалось под вопросом, и его руководству срочно нужно было что-то предпринять, говорится в статье. «А враги важнее, чем друзья, — это ещё в Средние века знал стратег Макиавелли. Конечно, стратеги НАТО понимали, что если Украину пригласят в альянс, Россия обязательно отреагирует. Ведь жизненно важная для неё военно-морская база тогда окажется в руках НАТО», — пишет Hufvudstadsbladet.



Крым принадлежал России на протяжении нескольких веков, около 75% его населения — русские, да и значительная часть украинского населения полуострова мечтала «избавиться от Украины и её плохих правителей», от которых жители не получали вовремя даже законных пенсий, отмечается в статье. «Согласно опросам общественного мнения, которые свободно может провести кто угодно, более 90 процентов населения Крыма хочет, чтобы полуостровом управляла Россия», — констатирует Hufvudstadsbladet.



Некоторые страны Евросоюза до сих продолжают протестовать против проекта строительства нового российского газопровода в Германию, хотя эти протесты не имеют разумных обоснований, говорится в статье: «Весьма вероятно, в Сибири столько природного газа, что с его помощью можно полностью удовлетворять энергетические потребности всей Европы ещё лет сто. Автомобили, электростанции, обогрев — всё может работать на природном газе, от которого в воздух попадает минимум двуокиси углерода». Однако похоже, что кому-то важнее зарабатывать себе политическую репутацию, позволяя вредному углекислому газу загрязнять атмосферу на фоне таяния вечной мерзлоты, чем попытаться сообща остановить глобальное потепление, отмечает автор.



Стратеги НАТО оказались правы, сообщается в статье. Благодаря мерам против России им удалось устранить «внутреннюю угрозу», и теперь члены Североатлантического альянса даже готовы согласиться на увеличение членских взносов на радость американской военной индустрии, констатирует автор. «Финляндия сейчас — председатель Евросоюза, и может хотя бы попытаться инициировать дискуссию о целесообразности санкций. Так продолжаться дальше не может», — заключает Hufvudstadsbladet.