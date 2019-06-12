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Ilta Sanomat: финн за ночь доплыл до Таллина на полувековой ванне с мотором

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Житель Финляндии Маркку Эклунд сумел пересечь Финский залив и успешно доплыть от Хельсинки до Таллина в чугунной ванне с мотором. Но к сожалению, в самом конце пути раритетная ванна не выдержала нагрузки и раскололась прямо на пляже Таллина, сообщает Ilta Sanomat.

Маркку Эклунду из Финляндии удалось переплыть Финский залив в чугунной ванне своего детства, которую он специально оснастил для этого путешествия двумя плавучими элементами и мотором. Финн отправился в путь вечером в пятницу, 7 июня, и уже ранним утром в субботу оказался у берегов таллинского района Пирита, пишет Ilta Sanomat. 

Согласно своим предварительным расчётам, Эклунд заложил на дорогу из Хельсинки по морю около 15 часов. Однако в итоге ему удалось доплыть всего за 11 часов, говорится в статье. И это хороший результат, поскольку сидеть в ванне на протяжении долгого времени не очень-то удобно, признался путешественник.  

По словам Эклунда, он также взял с собой небольшой запас провизии. Однако во время путешествия не испытывал сильного чувства голода или усталости, сообщает Ilta Sanomat.  

Он также переживал, что в тёмное время суток какой-нибудь корабль посреди Финского залива не заметит небольшую ванну и случайно с ней столкнётся. Однако всё обошлось благополучно, говорится в статье. Как рассказал Эклунд, по дороге он встретил несколько грузовых кораблей, однако их перемещение было вполне предсказуемым.  

Финна огорчил лишь тот факт, что век 50-летней чугунной ванны закончился на берегах Таллина. Когда её подняли на пляж, то подвесной двигатель задел дно, а сама ванна от удара треснула и раскололась. Именно этого всю дорогу и опасался мореплаватель, переживая, что сварочные швы не выдержат нагрузок, пишет Ilta Sanomat. По словам Эклунда, в этой ванне он купался с самого детства, а летом её использовали в качестве бассейна.   

Сейчас это необычное плавсредство всё ещё находится на лодочном причале в порту таллинского района Пирита, а финский путешественник тем временем планирует новые приключения, говорится в статье. В его планах, в частности, поездка в Оман и прыжок с тарзанки.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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