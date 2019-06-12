Ilta Sanomat: финн за ночь доплыл до Таллина на полувековой ванне с мотором

03:10 В США назвали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан назвал причины продажи оружия Объединённым Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии.

02:55 Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за сборную Германии по футболу Матч четвёртого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Эстонии стал для голкипера Мануэля Нойера 37-м в составе сборной Германии, в котором ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

02:47 SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько израильских ракет. Об этом информирует SANA.

02:32 В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали.

02:30 Комличенко заявил, что не расстроился, не попав в заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что не был расстроен отсутствием своей фамилии в заявке сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.

02:23 Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей в профессиональной карьере Отметившись забитым мячом в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Андорры, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 результативных ударов в профессиональной карьере.

02:15 Женская сборная США одержала самую крупную победу в истории чемпионатов мира по футболу В матче первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу среди женщин, который проходит во Франции, сборная США разгромила команду Таиланда со счётом 13:0.

02:09 Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора Конгресс США принял резолюцию, согласно которой у законодателей появляется возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу.

02:08 Эксперт призвал не оценивать сборную России по футболу по матчам с Сан-Марино и Кипром Бывший главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Игорь Шалимов прокомментировал игру сборной России по футболу в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.

02:00 Дзюба ответил на вопрос о возможном переходе в английский клуб После победы над командой Кипра в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года нападающий сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном переходе в один из клубов Английской премьер-лиги.

01:53 Кудряшов прокомментировал эпизоды с отменёнными голами сборной России в матче с Кипром Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов выразил мнение, что бригада арбитров матча четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между подопечными Станислава Черчесова и командой Кипра во главе с итальянцем Марко Ди Белло верно отменила два гола отечественной дружины в первом тайме встречи.

01:50 В США работают над запросом Польши на закупку F-35 Вашингтон в настоящее время ведёт работу над запросом Польши на покупку истребителей F-35. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

01:33 Черчесов поблагодарил игроков сборной России по футболу за профессионализм После победы над Кипром в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года со счётом 1:0 главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил профессионализм своих подопечных.

01:28 Головин посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче квалификации Евро-2020 с Кипром Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.

01:24 Мать Голунова прокомментировала освобождение журналиста Мать корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова прокомментировала решение о снятии с журналиста обвинений в покушении на сбыт наркотиков.

01:21 Черчесов объяснил, почему Чалов не вышел на поле в матчах отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему он принял решение не задействовать нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой отечественных футболистов со счётом 1:0.

01:12 Кудряшов считает, что сборной России по футболу не хватило сил на матч с Кипром Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.

01:08 Пожар на складе леса под Красноярском локализован В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар на складе леса в Красноярском крае локализован.

01:06 Ионов поделился впечатлениями от победы сборной России по футболу над Кипром в квалификации Евро-2020 Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу подопечных Станислава Черчесова над командой Кипра в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года, который завершился со счётом 1:0.

00:59 Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба считает, что его команда должна была решать исход поединка отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0) задолго до финального свистка, однако подвела реализация моментов.

00:51 Губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил уровень организации матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра, который состоялся в Нижнем Новгороде и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.

00:50 Болтон обвинил Россию в появлении слухов о разногласиях в Белом доме Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

00:48 Черчесов: хотелось бы, чтобы сборная России доминировала и гнула свою линию Главный тренер сборной России по футболу после поединка квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 заявил, что сборная России пока не может играть с позиции силы против лучших команд мира.

00:38 Сборные Украины и Южной Кореи пробились в финал молодёжного чемпионата мира по футболу Определились финалисты чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Польше.

00:36 Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛ Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о роли капитана команды Артёма Дзюбы в победе над Кипром (1:0), а также порассуждал о способности 30-летнего нападающего заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

00:34 Брат Голунова прокомментировал снятие обвинений с журналиста Владимир Голунов, брат корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, прокомментировал решение о снятии с журналиста обвинений в покушении на сбыт наркотиков.

00:30 Дубль защитника «Ростова» Сигурдссона принёс сборной Исландии победу над Турцией в отборе Евро-2020 В матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Исландии на своём поле обыграла команду Турции со счётом 2:1.

00:24 МЧС оценило угрозу распространения огня на складе леса под Красноярском В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар на складе леса в Красноярском крае уже не угрожает соседнему населённому пункту.

00:24 Сборная Италии обыграла Боснию в отборочном турнире Евро-2020, забив решающий мяч на 86-й минуте В матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Италии на своём поле обыграла команду Боснии и Герцеговины со счётом 2:1.

00:24 Черчесов заявил, что решение проводить матчи сборной России в регионах было оправданным Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0), заявил, что доволен приёмом национальной команды в Саранске и Нижнем Новгороде.

00:19 Мяч Мбаппе помог сборной Франции разгромить Андорру в квалификации футбольного Евро-2020 В матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Франции на выезде разгромила команду Андорры со счётом 4:0.

00:10 Бен Шимон: моя миссия — приблизить сборную Кипра к уровню России Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон после матча квалификационного турнира ЧЕ-2020 против сборной России (0:1) в лестных тонах отозвался о сопернике и Нижнем Новгороде.

00:08 Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

23:56 Сборная Бельгии победила шотландцев в матче квалификационного турнира ЧЕ-2020 Сборная Бельгии на своём поле сумела добыть победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020.

23:53 Комиссар СЕ по правам человека прокомментировала сообщения о визите в Крым Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что собирается посетить Крым. При этом она добавила, что её визит на полуостров должен быть подтверждён.

23:48 Германия разгромила сборную Эстонии в квалификации ЧЕ-2020 Сборная Германии добыла крупную домашнюю победу над эстонскими футболистами в поединке отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

23:37 В Красноярском крае горит штабель леса на площади 20 тысяч квадратных метров Штабель леса на площади 20 тыс. кв. м горит в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

23:37 Сборная России обыграла команду Кипра в матче отбора Евро-2020 Подопечные Станислава Черчесова сумели добыть победу в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020.

23:27 Макрон заявил, что отправит Трампу новый дуб Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с RTS заявил, что отправит американскому лидеру Дональду Трампу новый дуб после того, как стало известно, что дуб, посаженный возле Белого дома в ходе встречи глав двух государств, погиб.

23:22 СМИ: Тарасенко сможет принять участие в решающем матче финальной серии плей-офф НХЛ Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, пропустивший тренировку команды, сможет принять участие в седьмой игре серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23:18 Сын Алибасова назвал цель иска к производителю средства для труб Родственники Бари Алибасова не ставят перед собой задачу получить компенсацию от производителя средства для очистки труб «Крот», которым ранее отравился продюсер. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший, комментируя сообщения о намерении семьи продюсера подать в суд на производителя средства для труб.

23:07 «Торпедо» объявило о трансферах Рязанцева и Лебеденко Московское «Торпедо» усилилось двумя футболистами с опытом игры в Российской премьер-лиге.

23:07 Денисова сообщила о договорённости с Москальковой по заключённым Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по вопросам освобождения украинцев, заключённых в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. Об этом заявила украинский уполномоченный по правам человека.

22:51 Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.

22:48 Теннисист Тим предложил С. Уильямс сыграть в паре в миксте Австрийский теннисист Доминик Тим, который оказался в эпицентре скандала с Сереной Уильямс, предложил американке сыграть в миксте на одном из турниров Большого шлема.

22:34 Сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020 Сборная России выигрывает у национальной команды Кипра после первой половины отборочного поединка квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020.

22:30 Суд арестовал экс-главу волгоградского СУ СК Лефортовский суд Москвы заключил под стражу бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

22:28 Сборная России открыла счёт в матче отбора Евро-2020 с Кипром Национальная сборная России открыла счёт в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Кипра.

22:20 Трамп назвал Байдена «самым умственно слабым» соперником на выборах Американский лидер Дональд Трамп не считает бывшего вице-президента США Джо Байдена сильным конкурентом на предстоящих президентских выборах из-за его «умственной слабости».