FP: враждебная политика Трампа оставит Европу один на один с российской угрозой

Политика администрации Дональда Трампа разрушает давний союз США и Европы, считает Foreign Policy. Трансатлантические связи остаются лишь на бумаге: Вашингтон осуществляет независимую, а временами даже враждебную Европе политику, разрывая сделку с Ираном и ведя торговую войну против Китая. Издание опасается, что в случае гипотетической российской агрессии Европе не придётся рассчитывать на помощь американцев.

«Ответственность за безопасность британских судов в первую очередь лежит на самой Великобритании», — этими словами госсекретарь США Майк Помпео «уничтожил» особые отношения между Вашингтоном и Лондоном, а также поставил под угрозу НАТО, пишет Foreign Policy. По мнению издания, тем самым США демонстрируют резкую смену своей политики в отношении Европы.

Ранее в Вашингтоне осознавали необходимость союза с Европой ради борьбы с коммунизмом и поддержания либерального мирового порядка. Кроме того, европейские державы оказывали значительную помощь США во время войны в заливе 1991 года и в ходе американо-иракской войны 2003 года. Разумеется, львиную долю задач США выполняли сами: тем не менее Вашингтон всё равно шёл на сотрудничество, понимая, что его интересы и ценности совпадают с европейскими.

Теперь же, несмотря на то,что трансатлантические связи по-прежнему существуют на бумаге, США ведут независимую, а временами даже враждебную Европе политику, считает издание. Администрация Трампа начала торговую войну с Китаем, от которой страдает ряд европейских стран, а также осуществила односторонний выход из иранской ядерной сделки: некоторые европейские державы (в том числе Великобритания) пытаются её спасти. В то же время США не предпринимают и военных действий, давая Ирану возможность для нагнетания ситуации.

При этом действия Трампа не иррациональны, отмечает Foreign Policy. Дело в том, что теперь, благодаря активной добыче сланцевого газа, США перестали зависеть от ближневосточной нефти. Европа же по-прежнему в ней нуждается — и потому дестабилизация региона ей невыгодна.

В общем и целом, США отказались от своей прежней роли по защите ближневосточных торговых маршрутов и сдерживанию Ирана, пишет издание. Британский флот недостаточно велик для выполнения этой задачи — поэтому Лондону пришлось просить помощи у других европейских держав.

Издание задаётся вопросом, каковы будут действия США в случае гипотетической российской агрессии против Европы. Обеспечат ли американские силы немедленную реакцию, или же Вашингтон посоветует европейцам самим заботиться о своей безопасности?

Foreign Policy считает, что если США будут бездействовать, то Европа не справится в одиночку, даже несмотря на то, что совокупный европейский военный бюджет намного выше российского. Дело в том, что состояние многих европейских армий далеко не лучшее: они испытывают нехватку современных вооружений и экипировки. Кроме того, у ЕС нет общей оборонной политики. Издание также отмечает, что последующие американские администрации, вероятно, будут сосредотачивать своё внимание на противостоянии с Китаем, уделяя Европе всё меньше времени.

Некоторые американцы считают, что стратегическая автономия Европы навредит США, однако это не так, пишет издание: она освободит Вашингтон от необходимости обеспечивать безопасность Западной Европы и позволит ему сконцентрировать свои усилия в тихоокеанском регионе.