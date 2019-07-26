Австрийский профессор: Россия заплатит слишком высокую цену, если применит ядерное оружие против НАТО

Москве придётся заплатить слишком высокую цену, если она применит тактическое атомное оружие против стран — членов НАТО, заявил в интервью Luzerner Zeitung профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт. Пойти же на этот шаг Россия может потому, что она «гораздо слабее» альянса и у неё «нет никаких шансов» в неядерной войне против западного военного блока, пояснил австрийский политолог.

Россия заплатит слишком высокую цену, если применит тактическое ядерное оружие против стран — членов НАТО, заявил в интервью швейцарской газете Luzerner Zeitung австрийский политолог, профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт.

«C 2009 года Россия активно вооружается и модернизирует свою армию. Российские войска, однако, готовы вести боевые действия только в условиях региональных конфликтов. При этом Россия, в принципе, гораздо слабее НАТО, что, впрочем, не способствует снижению напряжённости», — отметил Манготт.

Именно потому, что у Российской Федерации «нет никаких шансов» против Североатлантического альянса в неядерной войне, Москва якобы и может применить тактическое атомное оружие, пояснил профессор Инсбрукского университета.

Политолог успокоил швейцарцев: никакой угрозы со стороны России для Швейцарии нет, поскольку так не граничит с Российской Федерацией, да и вообще, сохраняет нейтралитет.

«Если ситуация накалится, то ядерная война Швейцарию всё же затронет», — признал австрийский эксперт.

А вот страх нейтральной Швеции перед Россией понятен, поскольку страна находится в непосредственной близости от Российской Федерации, подчеркнул профессор Инсбрукского университета.

«Я, правда, не думаю, что Россия нападёт на скандинавов. Норвегия — член НАТО, а Швеция и Финляндия поддерживают тесные отношения с Североатлантическим альянсом. Путин и российские генералы не настолько безумны, чтобы на них напасть», — констатировал австрийский политолог Герхард Манготт.