Gazeta Polska: перезагрузка с Россией несёт угрозу не только для Польши

Нормализация отношений с Москвой на самом деле не помогает, а «угрожает» Западу, и в первую очередь — странам, расположенным в «буферной зоне» по соседству с Россией, предупреждает Gazeta Polska. При этом Вашингтон и Брюссель настолько «стремительно» пытаются добиться перезагрузки, что Польше следует поспешить принять меры, чтобы её «не раздавили в дружеских объятиях», подчёркивается в статье.

Нормализация отношений между Западом и Россией в действительности принесёт «только плохие новости» для стран, находящихся в «буферной зоне» поблизости от российских границ, пишет Gazeta Polska. По мнению автора, такие государства, как Украина, Белоруссия или Молдавия, рискуют в первую очередь оказаться «испытательным полигоном» для политики «перезагрузки», которую пытается проводить Евросоюз с согласия США.

Однако негативные последствия отразятся и на Польше со странами Балтии, которые номинально входят в состав ЕС и НАТО, однако считаются там «членами второй категории», в то время как Россия считает их «частью своей (временно утраченной) традиционной сферы влияния», говорится в статье. Поэтому польскому руководству следует предпринимать активные меры, а не безучастно следить за сближением Запада с Москвой.



Если проанализировать, что происходило в мире с 2014 года, то станет понятно, что Запад сейчас максимально стремится к «перезагрузке отношений» с Москвой, отмечает автор: всего за несколько последних недель России уже вернули все права в рамках ПАСЕ, Трамп провёл новую встречу с Путиным, а Макрон и Меркель проявили желание возобновить переговоры в нормандском формате.

«Санкции нанесли удар по экономике и российскому обществу, но не смогли всерьёз пошатнуть фундамент режима Путина. Другое наказание за нападение России на Украину, то есть международная изоляция, уже давно утратило актуальность: западные лидеры в конечном итоге решили отказаться от бойкота Путина, после того как начался его очередной президентский срок», — пишет Gazeta Polska.



По всей видимости, начинается новый этап «нормализации», тем более что Россия, со своей стороны, также пытается восстановить отношения с Западом, поясняется в статье: «Почему Путин на это решился? Отчасти его вынудили пойти на такой шаг экономические проблемы России (ставшие в определённой мере следствием санкций, но в первую очередь — отсутствия реформ), а также патовая ситуация в двух регионах, где Москва проводила свои самые масштабные заграничные операции: на Украине и в Сирии».

На руку Кремлю играет и обостряющийся конфликт внутри евроатлантического сообщества из-за таких спорных вопросов, как торговая политика, взаимодействие с Ираном и проект газопровода «Северный поток — 2», в то время как проблемы брексита и непрекращающийся миграционный кризис вызывают противоречия между членами Евросоюза, сообщает автор. По его мнению, Путин рассматривает два варианта новой «перезагрузки»: оптимальный и «более выгодный» предполагает, что Кремлю удастся склонить к переговорам Трампа, а «более реальный» — это нормализация отношений с Европой.



О том, что отношения между Москвой и Вашингтоном «зашли в тупик», свидетельствует и фраза из заявления Госдепартамента, говорится в статье: «Хейл подчеркнул, что хотя США стремятся сгладить разногласия и развивать сотрудничество с Россией по ряду международных проблем, негативные действия Москвы по-прежнему остаются препятствием для прогресса в двусторонних отношениях».

Раз с Трампом договориться не получается, а отношения с США лишь ухудшаются, Кремль делает ставку на сближение с Европой, которое не только принесёт Москве экономические выгоды и усилит её позицию на переговорах с Вашингтоном, но и позволит «вбить клин» в евроатлантическое партнёрство, пишет Gazeta Polska.



По мнению автора, Кремль также постарается использовать ситуацию, которая сложилась в Брюсселе после недавних выборов в Европарламент: пророссийские популисты не смогли одержать на них уверенной победы, однако баталии на почве выбора важнейших европейских чиновников показали, что Европарламент заметно раздроблен.

«О плюсах и минусах традиционного доминирования крупных фракций социалистов и христианских демократов можно, конечно, спорить. Однако ясно, что нынешний расклад сил позволит России свободнее проводить свою стратегию по ослаблению ЕС и подрыву его единства», — подчёркивается в статье.



Для претворения такой стратегии в жизнь Путину понадобится подходящая атмосфера на Западе, которая во многих европейских странах уже присутствует, предупреждает автор: «Государства Западной Европы склонны быстро забывать о российских преступлениях, как выяснилось, не только совершённых против других народов где-то на периферии континента (в Грузии или на Украине), но и против собственных граждан (малайзийский Boeing, покушение на Скрипаля). Им не мешает даже то, что российские спецслужбы ведут гибридную подрывную войну против демократии в отдельных европейских государствах».

Кремлю удаётся «ловко убеждать Запад в том, что без России невозможно разрешить мировые проблемы», а поэтому с ней нужно вести диалог — хотя на самом деле «всё совсем наоборот», подчёркивается в статье: «Москва не помогает разрешать конфликты, а провоцирует их. При этом западные страны считают Россию гораздо более мощной и влиятельной страной, чем она есть в действительности».



Договоры и проекты по экспорту газа — это лишь один из признаков стремления значительной части Запада и Европы к «перезагрузке», уверен автор, и Путин не зря постоянно поднимает финансовую тему в ходе переговоров и зарубежных визитов. «Европейские страны не поставили на наш рынок в миллиардах исчисляемые товары. Это ущерб для всех нас», — подчёркивал российский президент на недавней совместной пресс-конференции в Италии.

Однако осуществить «перезагрузку» в отношениях с Европой, заключив союз только с Германией, Италией и небольшими странами вроде Венгрии и Австрии, у Путина не получится, поясняется в статье: поскольку Великобритания, Польша, страны Балтии, большая часть Скандинавии и ещё некоторые члены Евросоюза (не говоря про Украину) всё ещё выступают «единым фронтом» и поддерживают США, Москве придётся как минимум постараться привлечь на свою сторону и Францию. Тогда она сможет «обострить разногласия в ЕС», что негативно отразится и на НАТО, прогнозирует Gazeta Polska.



При этом «перезагрузка» в действительности «угрожает» Западу, говорится в статье. По мнению автора, нормализация отношений с Москвой принесёт лишь плохие новости для стран, находящихся в «буферной зоне» между Европой и Россией: «Киев может ожидать усиления давления в вопросе претворения в жизнь минских договорённостей, а это будет означать закрепление фактической утраты контроля над Донбассом (хотя формально автономный регион останется в границах Украины). Александру Лукашенко придётся согласиться на российские условия интеграции, поскольку, как можно предположить, Брюссель уже дал своё неофициальное согласие на такой сценарий. Вполне возможно, что испытательным полигоном для такой «реальной политики» ЕС (проводящейся, к сожалению, с согласия США) уже стала Молдавия».

Достаточно вспомнить, что за несколько дней до политического переворота в Кишинёв одновременно приезжали представители России, ЕС и Соединённых Штатов, отмечает Gazeta Polska. Причины для беспокойства есть и у руководства Грузии: недавние «провокации» и беспорядки могут затормозить сближение этой страны с Западом, а при неблагоприятном развитии событий даже привести к повторению чего-то вроде «молдавского сценария».



Возможная нормализация отношений с Россией — это также «плохая новость» для таких стран, как Польша или страны Балтии, уверен автор: «Они входят в состав ЕС и НАТО, но Западная Европа считает их членами второй категории, а Россия — частью своей (временно утраченной) традиционной сферы влияния». Поэтому польское руководство «поступает совершенно верно, отказываясь безучастно следить за сближением Парижа и Берлина с Москвой», а также отметая дипломатический курс своих предшественников и стараясь всеми силами укрепить союз с Вашингтоном, пишет Gazeta Polska.

Европа настолько «стремительно» нормализует отношения с Россией, что Варшаве следует «поспешить» и принять меры, подчёркивается в статье: «Нам нужно укрепить и углубить сотрудничество с американцами (даже если это потребует расходов), ведь окно геополитических возможностей закрывается».



Конечно, и союз с Соединёнными Штатами не может дать Польше абсолютных гарантий надёжной защиты, поясняет автор: «В политике никогда нельзя быть ни в чём уверенным, особенно если речь идёт о перспективе десятилетий. Однако если мы не хотим, чтобы Россия и Германия раздавили нас в дружеских объятиях, нам придётся делать на это ставку».

Тем более что между Москвой и Вашингтоном по-прежнему существует обостряющийся конфликт интересов, который «имеет принципиальный характер, а не касается только какого-то региона или горячей точки», говорится в статье. Этот текущий конфликт делает невозможным американо-российское сближение, а также любые «геополитические сделки» и новые «ялтинские сговоры», заключает Gazeta Polska.