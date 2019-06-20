Эксперты: новая «перезагрузка» нужна и возможна — но Вашингтону придётся сменить подход к Москве

Несмотря на то, что американские власти в прошлом многократно терпели фиаско, пытаясь «перезагрузить» отношения с Россией, Вашингтону не следует отказываться от усилий по налаживанию связей с Москвой — ведь на кону стратегическая стабильность, считают эксперты Фонда Карнеги за международный мир Юджин Румер и Ричард Сокольски. Как пишут аналитики на страницах Time, чтобы реально добиться каких-то результатов на таком поприще, США нужно отказаться от попыток изменить Россию и признать, что существующие между странами различия пока неискоренимы, а также — начать ставить перед собой реальные цели.

На протяжении тридцати лет с момента окончания холодной войны отношения Вашингтону никак не удавалось стабильно наладить отношения с Москвой — с приходом каждого нового американского президента, эти отношения постепенно становились всё хуже и хуже, констатируют в своей статье для журнала Time директор программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Юджин Румер и внештатный старший научный сотрудник фонда Ричард Сокольски. По мысли экспертов, вина за такой провал лежит главным образом на Москве — она «вторглась в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014-м», «вмешалась» в президентские выборы в США в 2016-м и продолжает «влезать в дела» Венесуэлы, Сирии, Ливии и других стран. Вместе с тем, «для танго нужны двое», а американские политики нечасто подвергали сомнению курс США по отношению к России и задавались вопросом о том, всё ли правильно они делают, признают авторы.

Если изучить то, как развивались российско-американские отношения при предшественниках Дональда Трампа на посту президента США, можно прийти к «неожиданным выводам» — оказывается, и Билл Клинтон, и Джордж Буш — младший, и Барак Обама в сущности выстраивали российский курс по одним и тем же принципам, продолжают Румер и Сокольски. Как пишут аналитики, внешняя политика всех трёх президентов на российском направлении базировалась на двух «столпах»: во-первых, Вашингтон оказывался «принимать Россию такой, какая она есть», и настаивал на том, чтобы она изменилась «к лучшему», как это себе представляли в США; а во–вторых, американская сторона рассматривала НАТО как единственный легитимный оборонный альянс в Европе и упрямо добивалась его расширения всё дальше внутрь бывшего СССР. Москва отвергала оба эти принципа, однако США продолжали идти всё тем же курсом, предполагая, что она в конечном итоге «поймёт, что ей же будет лучше»; эксперты по России называли подобную политику «шпинатным обращением» — ведь дети не любят шпинат, но их нужно заставлять его есть, потому что это полезно для здоровья, говорится в материале.

В результате подобного обращения каждая новая администрация США в отношениях с Россией переживала один и тот же «цикл «подъём-падение»», подчёркивают авторы. Так, администрация Билла Клинтона обещала наладить партнёрство с демократическими властями России и помогать ей осуществлять реформы, а сам Клинтон сумел наладить с российским лидером Борисом Ельциным крепкие личные связи — однако между странами стали множится разногласия в связи с недостаточно быстрыми по мнению Вашингтона реформами в России, расширением НАТО, кампанией в Косово и другими причинами, а к концу 90-х обе стороны «устали друг от друга», напоминают эксперты. В свою очередь, Джордж Буш — младший также пытался построить партнёрские отношения с Москвой на основе «общей приверженности стран принципам демократии, свободного рынка и верховенства права» — однако и в этот раз российско-американские отношения стали развиваться по уже знакомому шаблону и портиться из-за разногласий по вопросам войны в Ираке, «отхода России от демократии» и расширения НАТО, а закончилось всё «разгромом крохотной грузинской армии», за которым, не вмешиваясь, наблюдали США и их союзники по альянсу, пишут они. Наконец, знаменитую «перезагрузку» инициировала и администрация Обамы, которая стремилась добиться модернизации российской экономики и либерализации её политики — но и эта инициатива оказалась «недолговечной» и «нереалистичной», а в итоге Россия «вторглась» на Украину и «аннексировала» Крым, в результате чего её отношения с Вашингтоном в очередной раз ухудшились до невиданного со времён холодной войны уровня, перечисляют авторы.

Администрация Трампа также пыталась организовать собственную «перезагрузку», однако не смогла добиться особых успехов из-за «российского скандала»; в результате, санкции превратились из инструмента внешней политики, применяемого Вашингтоном в отношении России, в «заменитель» этой политики, а начать хоть какую-то дискуссию по поводу Москвы стало попросту невозможно, поскольку эта тема стала в нынешнем внутриполитическом климате слишком «токсичной», сетуют Румер и Сокольски. По мнению аналитиков, США нельзя допускать, чтобы подобное положение дел продолжалось и дальше. «Настало время признать, что Россия не будет подстраивать своё внутреннее устройство под предпочтения США, а значит привязывать политику США к подобному изменению бессмысленно. Аналогично Россия не будет и менять свою позицию по НАТО и соглашаться на дальнейшее расширение альянса с включением Украины и Грузии — стран, с которыми её объединяет длинная и непростая общая история, и в которых у неё имеются куда более серьёзные интересы, чем у Соединённых Штатов, — рассуждают эксперты. — США и их союзники не готовы воевать за Украину и Грузию; Россия же готова и уже это делает. Это явно свидетельствует о том, что цель в виде их членства в альянсе нереалистична, и от неё необходимо отказаться».

Отказаться Вашингтону стоит и от попыток построить с Москвой партнёрские отношения — вместо этого США должны сосредоточиться лишь на тех направлениях, которые являются для Вашингтона важнейшими, убеждены авторы. Одним из таких направлений является контроль за ядерными вооружениями и стратегическая стабильность — уже существующая российско-американская юридическая база по контролю над вооружениями стремительно рушится, а стремление США добиться нового, трёхстороннего договора об ограничении вооружений с Россией и Китаем мало интересует Москву и Пекин; поэтому Вашингтону надо попытаться спасти существующие договорённости, которые, обладая кое-какими недостатками, всё же «куда лучше, чем ничего», подчёркивают эксперты.

После столь многих провалов на российском направлении, кому-то может показаться, что про «перезагрузку» можно просто забыть — однако это «неприемлемо», предупреждают в заключение Румер и Сокольски. Так и не сумев изменить Россию, Вашингтон потерял цель в отношениях с Москвой — а следовательно, ему теперь нужно ставить «реалистичные и достижимые цели», а также «принять тот факт, что наши разногласия неразрешимы, но с ними нужно работать, а по некоторым вопросам нам придётся остаться при своих», подытоживают аналитики.