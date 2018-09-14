Джонсон: я совершил классическую ошибку — поверил в «перезагрузку» отношений с Россией

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признался, что верил в возможность взаимодействия с Россией, однако отметил, что со временем понял: «напрасно», передаёт The Times. Кроме того, Джонсон признался, что испытывает «абсолютное презрение» к режиму Владимира Путина.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что, занимая пост, верил в возможность «перезагрузки» отношений с Россией, однако, по его словам, «напрасно», сообщает The Times.

«Когда я стал министром иностранных дел, я полагал, что не существует объективных причин нам быть настроенными столь враждебно по отношению к России. Да, было много причин относиться с подозрением. Однако я считал, что это возможно — я совершил классическую, классическую ошибку, полагая, что можно перезагрузить отношения с Россией», — ответил Джонсон на вопрос о своей самой большой профессиональной ошибке.

Подобное заявление Джонсон сделал во время мероприятия в США, на которое он прибыл для получения награды Американского института предпринимательства.

«Я хотел установить контакт с Путиным и Сергеем Лавровым и посмотреть… существуют ли области, где нам необходимо взаимодействовать. Но затем мне становилось всё яснее и яснее, что это напрасная затея», — также добавил бывший министр.

Кроме того, Джонсон заявил, что испытывает «абсолютное презрение» к режиму Владимира Путина, и позитивно оценил действия США в ответ на отравление в Солсбери — высылку российских дипломатов и введение антироссийских санкций.

«Вы, чёрт возьми, это сделали», — приводит издание похвалу Джонсона в адрес Соединённых Штатов.

Вместе с тем The Times отмечает, что бывший член правительства Великобритании не обошёл вниманием и свой подход к политике.

«Моя стратегия состоит в том, чтобы совершить в моей карьере так много отвлекающих внимание ошибок, чтобы никто не знал, на что именно нападать. Вероятно, я сказал что-то такое, что британские СМИ сочтут абсолютно возмутительным. Я не знаю, что это будет. Но они что-нибудь найдут, поверьте мне. Смысл в том, чтобы всё время им что-то говорить», — заявил Джонсон.