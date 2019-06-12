Defence 24: сближаясь с Москвой, Берлин ставит под удар всю Европу

По мнению обозревателя Defence 24 Якуба Веха, последние заявления немецких политиков говорят о готовящейся «перезагрузке» в отношениях Берлина с Москвой. Однако Европе такое развитие событий не сулит ничего хорошего, уверен автор. Ведь, как показал опыт предыдущей перезагрузки авторства Барака Обамы, снижение давления на Россию ведёт к ещё более агрессивному поведению с её стороны и росту аппетитов.

«Если немецкие политики из ХДС начинают открыто заявлять, что их цель — нормализация отношений с Россией, а санкции против этой страны нужно отменить, значит Берлин готовится к нормализации отношений с Москвой», — делает вывод журналист польского издания Defence 24 Якуб Вех. Однако грядущее сближение России и Германии без учета мнения стран Центральной Европы заставит вспомнить о самых мрачных страницах истории континента, отмечает автор статьи.

«Если мы хотим наладить отношения [с Россией], нужно отменить санкции», — написал в Твиттере премьер-министр Саксонии и член ХДС Михаэль Кречмер. Как напоминает издание этот комментарий политик опубликовал после встречи с президентом России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, вызвав «бурю негодования» в свой адрес. Так, в ответ на заявления Кречмер глава партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не изменит своей политики в Крыму и на востоке Украины.

«Однако эти слова не прозвучали с должной убедительностью», — предполагает автор статьи, замечая, что на том же экономическом форуме немецкий министр экономики Петер Альтмайер подписал со своим российским коллегой Максимом Орешкиным декларацию о намерениях сотрудничества в сфере повышения эффективности компаний обеих стран, которая по заверению российских «прокремлёвских» СМИ стала первым соглашением такого рода с 2014 года. В свою очередь, концерн «Сименс», подписал контракт с РЖД на поставку поездов, стоимость которого составит примерно 1,1 миллиарда евро.

При этом позиция Германии ставит в неудобное положение весь Европейский союз, который, руководствуясь принципом соблюдения норм международного права, должен всеми средствами бороться с теми, кто не соблюдает договоры., подчёркивает Вех. Москва же, по его словам, «нарушила, в частности, Будапештский меморандум, совершила аншлюс Крыма, вела активные боевые действия на востоке Украины, сбила пассажирский самолет «Боинг-777», выполнявший рейс MH17, а также противозаконно атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива и арестовала находившихся на них моряков».

«Страны ЕС могли бы ожидать, что Германия, экономический и политический лидер сообщества, обожающий рассказывать о правовом государстве, демократии, уважении к слабым, подаст пример и покажет на практике, как должно выглядеть бережное отношение ко всем тем ценностям, которые она превозносит», — полагает журналист. Однако Берлин, судя по всему, напротив, начинает процесс перезагрузки отношений с Москвой, одним из элементов которой уже стал проект газопровода «Северный поток —2».

Как отмечает автор статьи, «Северный поток—2» позволит России с выгодой продавать газ немцам, заодно приобретая влияние. А Германии — столь же выгодно перепродавать этот газ членам ЕС, также зарабатывая политический вес. «Идеальная основа для перезагрузки!», — заключает Вех.

Добиться желаемого Германии будет легко, учитывая что у нее есть серьезный кандидат на пост председателя Европейской комиссии: лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, для которого восстановление отношений с Россией в самом начале работы на новом посту станет успехом, за который не жаль заплатить небольшой услугой: он может, к примеру, закрыть глаза на переговоры между Берлином и Москвой о распространении европейского законодательства на «Северный поток — 2».

Немецким христианским демократам сближение с Россией выгодно, помимо прочего, и с политической точки зрения, уверен автор. Такое развитие событий, по его словам, ослабит влияние ультраправой «Альтернативы для Германии», поддерживающей активные связи с Москвой.

Более того, помочь Берлину в перезагрузке отношений с Москвой может новый украинский президент Владимир Зеленский, команда которого говорит о возможности проведения референдума на тему мирного соглашения с Россией. Как замечает журналист, смысл подобного голосования неясен, поскольку на Украине вряд ли найдутся политические силы, согласные подписать мирный договор без возвращения Украине потерянных территорий, чего от Кремля ожидать не приходится. Тем не менее, Однако Германия может умело использовать заявления о референдуме для продвижения собственной установки на сближение с Москвой в Брюсселе.

При этом обстановка с самой России оставляет желать лучшего, и уступки со стороны ЕС могут оказаться для Москвы спасением, убеждён Вех. Однако, по его словам, не стоит обольщаться, что уступки помогут ЕС достичь большего взаимопонимания с Россией, поскольку, как показал последний опыт «перезагрузки» авторства Обамы и его администрации, «снижение давления на путинский режим неизбежно ведет к росту аппетитов Кремля и его новым, еще более агрессивным действиям».

В ближайшие месяцы станет ясно, каких шагов ждать от немецкого правительства в отношении Москвы. Это будет зависеть, в том числе от того, удастся ли удастся ли удержаться правительству ХДС/ХСС и СДПГ. Если коалиция развалится, следующая правящая команда будет, скорее всего, состоять из ХДС и занимающих антироссийскую, по немецким меркам, позицию «Зелёных». Если, однако, краха не произойдет, Германия, по всей вероятности, будет двигаться по пути сближения с Россией, а та — наращивать своё влияние в Европе. «Так что если Москва решится на какие-нибудь агрессивные действия в отношении Запада, ответственность за это будет лежать в том числе на Германии», — заключает обозреватель.