RP: «Россия не расширяется на запад» — экс-министр юстиции ФРГ призвал Берлин наладить диалог с Москвой

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель должно наладить «более существенный диалог» с Российской Федерацией, заявил в интервью Rheinische Post экс-министр юстиции ФРГ Ханс-Йохен Фогель. «Ведь не Россия расширяется на запад, а именно НАТО — на восток», — констатировал бывший лидер немецких социал-демократов.

Берлин должен возобновить диалог с Москвой, заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post экс-министр юстиции ФРГ и бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ханс-Йохен Фогель.

И на этот раз он должен быть «более существенным», подчеркнул Фогель.

«Ведь не Россия расширяется на запад. Именно Североатлантический альянс расширяется на восток», — констатировал бывший министр юстиции Германии.

В свою очередь, немецкие социал-демократы должны приложить все усилия для того, чтобы федеральное правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель выстраивало отношения с Российской Федерацией иначе, призвал Ханс-Йохен Фогель.

«Мы никогда не должны забывать всё то зло, которое мы причинили русским в 1941-1945 годах во время нашей захватнической войны. 22 миллиона человек тогда лишились жизни», — напомнил экс-председатель Социал-демократической партии Германии.