SRF: отставка главы СДПГ грозит распадом коалиции Меркель

Уход с поста главы СДПГ Андреи Налес спровоцировал кризис в правящей коалиции Германии, сообщает SRF. Её отставка связана с тем, что социал-демократы получили самые худшие в своей истории результаты на выборах в Европарламент. Временно обязанности председателя партии возложат на себя её бывшие заместители. Развязкой же всей ситуации могут стать досрочные выборы осенью этого года, отмечает швейцарский канал.

После вчерашней молниеносной отставки главы СДПГ Андреи Налес, немецкие социал-демократы пытаются собрать осколки воедино. Похоже, что руководить самой старой партией Германии будут три человека. Но главное опасение остаётся: не распадётся ли большая коалиция между ХДС и СДПГ? Пока что ХДС/ХСС держатся за существующую правительственную коалицию.

Это последнее выступление Андреи Налес перед СМИ после того, как она пробыла главой партии 13 месяцев.

АНДРЕА НАЛЕС, бывшая глава СДПГ: Я только что попрощалась со всеми в правлении партии СДПГ и ушла в отставку.

Ушла в отставку с поста председателя партии и фракции. Она также отдаст свой мандат в бундестаге.

АНДРЕА НАЛЕС: Всего хорошего.

Лучше неё справиться с работой должно вот это трио. Три бывших заместителя Налес временно возглавят СДПГ. Таким образом после того, как партия получила самый худший в своей истории результат на выборах, руководство ею ляжет на плечи трёх человек. Это должно помочь социал-демократам выбраться из хаоса. Востребован напускной оптимизм.

МАЛУ ДРАЙЕР, премьер-министр Рейнланд-Пфальца: Мы абсолютно убеждены в том, что в нашей партии очень много хороших мужчин и женщин. И уверены, что партия, конечно же, — когда наступит нужный момент — выберет главой одного из них, а может быть, и двоих. СДПГ — многочисленная партия, и мы готовы сделать всё необходимое, чтобы она и оставалась таковой.

ХДС сегодня также занимался ограничением ущерба. Девизом закрытого заседания правления союза стали слова: «Мы услышали избирателя на выборах в Европарламент». Они договорились, что…

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, глава ХДС: В ХДС все готовы нести ответственность за нашу страну. Мы хотим соответствовать поставленной перед нами правительственной задаче. У Германии должны быть перспективы, и она должна быть дееспособной. И мы очень надеемся, что социал-демократы примут такое решение, которое позволит этого добиться.

Похоже, пока что распада коалиции удалось избежать. Окончательная же развязка может произойти осенью (когда могут состояться досрочные выборы в бундестаг. — ИноТВ).

Дата выхода в эфир 03 июня 2019 года.