Die Welt: немецкие эксперты предупредили о возможном «неожиданном ударе» Москвы

Российская Федерация продолжает вооружаться «запрещёнными ракетами» и тем самым вынуждает НАТО действовать, пишет Die Welt. Более того, согласно результатам последнего исследования, Россия даже якобы готовится к региональным войнам в Европе, чтобы заставить европейские правительства пойти на «радикальное изменение статус-кво», предупреждает немецкое издание.

2 августа, спустя 32 года, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет историей. Тем временем Россия якобы продолжает вооружаться запрещёнными ракетами и тем самым вынуждает Североатлантический альянс действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Более того, согласно результатам последнего исследования, Российская Федерация даже «готовится к региональным войнам в Европе», предупреждает автор статьи Торстен Юнгхольт.

К подобным выводам, проанализировав «мотивы» Москвы, пришли авторы доклада генерал-лейтенант бундесвера в отставке, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, уточняет журналист Die Welt.

«Пока наше политическое внимание приковано к климатическим изменениям, миграционному кризису, кризису в ЕС и другим проблемам, которые требуют совместного решения, Россия при Путине — абсолютно неспровоцированно — готовится к региональным войнам в Европе, которые она рассчитывает выиграть при помощи угроз применения ядерного оружия», — заявил Краузе в интервью Die Welt.

В свою очередь, Браус и вовсе считает, что Российская Федерация элементарно «ищет конфронтации с Западом, а также стремится уничтожить международный порядок и подорвать сплочённость западного альянса», отмечает автор статьи Торстен Юнгхольт.

И это притом что в Москве прекрасно понимают, что Российская Федерация не сможет выйти победителем из противостояния с Североатлантическим альянсом в том случае, если оно затянется, сходятся во мнении авторы исследования.

Поэтому, по словам генерала немецкого бундесвера в отставке, Москва, возможно, нанесёт «неожиданный удар» и «подкрепит» его угрозой ядерного удара, пока НАТО готовится «эффективно отреагировать».

В результате европейские правительства могут оказаться перед выбором: «либо идти на риск и начинать крупномасштабную войну, либо уступить и согласиться на радикальное изменение статус-кво», прогнозирует бывший заместитель генсека Североатлантического альянса.

Возможными же местами «российских атак», как полагают авторы исследования Браус и Краузе, могут стать Черноморский регион, Прибалтика, Украина и Польша.

При этом, продолжает журналист Die Welt, в потенциальном военном конфликте Германии из-за её географического положения придётся играть ключевую роль.

Именно по этой причине, призывают Браус и Краузе, немецкий бундесвер должен быть в состоянии «в максимально короткие сроки приводить себя в боеготовность и выполнять сложные дополнительные военные задачи НАТО».

Почему правительство канцлера Ангелы Меркель по-прежнему не выделяет бундесверу необходимые для решения этих задач средства, по мнению авторов исследования, и вовсе «поражает», подчёркивает журналист немецкого издания.