Causeur: «от Карла Великого до наших дней» — швейцарский политик об извечной русофобии Запада

По убеждению швейцарского политика Ги Меттана, русофобия на Западе — постоянное явление, начало которому было положено ещё во времена Карла Великого. Однако, как рассказал экс-главред Tribune de Genève в интервью Causeur, искать источник неприязни к России следует в среде европейских элит, а не народов. Парадокс же, по словам эксперта, заключается в том, что, несмотря на это, Россия сама продолжает оставаться неотъемлемой частью Запада.

По убеждению швейцарского политика, экс главного редактора газеты Tribune de Genève Ги Меттана, «русофобия на Западе — постоянное явление, которое, однако, не всегда опирается на одни и те же политические и общественные силы». Как объясняет Меттан в интервью изданию Causeur, в 2015 году опубликовавший книгу об истории взаимоотношений России и Запада со времён Карла Великого до украинского кризиса, начало русофобским настроениям было положено во времена правления первого императора Священной Римской империи, после раскола христианской церкви на восточную и западную ветвь.

Что касается современности, Меттан ставит в заслугу президенту России Владимиру Путину «экономическое и политическое возрождение» России после «хаоса» 90-х годов, когда страна потеряла 40% своего ВВП. Именно этим объясняется, по мнению эксперта, тот «необъяснимый», с точки зрения европейского руководства и общественного мнения, факт, что Путин всё ещё пользуется значительной поддержкой населения.

Называя Путина, отчасти вернувшего своей стране былой вес, «националистом», Запад отказывается признать, что его собственные действия — а именно расширение НАТО вопреки договорённостям с президентом Горбачёвым — вызвали у русских ответную реакцию: испуг и готовность к обороне, подчёркивает швейцарский политик.

При этом Меттан уверен: даже если сегодня, вследствие подъёма «популизма» на Западе Путин приобрёл некоторую популярность в среде так называемых националистов и сувереналистов, «завтра Запад, вероятно, всё ещё останется русофобским, но, возможно, по иным причинам, нежели сегодня».

Однако говоря о русофобии, собеседник Causeur проводит чёткое различие между народом и политическими и медийными элитами Запада. Искать русофобию стоит, по его словам, именно в среде «элит» — в особенности в крупных СМИ и среди проевропейски настроенных политиков. «В кругах действующего руководства можно констатировать огромное количество пропаганды», в то время как в народной среде подобной враждебности не наблюдается, напротив, существует определённый интерес к России, «как слева, так и справа» отмечает Меттан.

По признанию политика, открыть для себя реальную Россию и почувствовать несправедливость отношения к ней Запада, ему помогло событие личного характера: Меттан с супругой стали родителями приёмной русской дочери. Будучи журналистом, собеседник издания обратил внимание на необъективность освещения российской темы в западных СМИ — чрезмерная критика с одной стороны и неравное распределение ответственности с другой.

«Россия может показаться агрессивной, однако, что можно сказать точно, так это то, что НАТО ещё более агрессивно, и не русские взяли на себя военную инициативу в 1990—2010 годах, — подчёркивает специалист. — Кто начал войну в Сербии, на Ближнем Востоке, в Афганистане, Ираке и Ливии? Это были США». При этом Россия вмешалась в международный конфликт всего раз — в Сирии, — и была выставлена главным злодеем. Между тем, события на Украине в 2014 году показали истинные масштабы западного вмешательства в её дела: США признались в инвестировании миллиардов долларов с целью смены режима в стране. «В глазу Путина они видят соринку, но не замечают бревна у другого лагеря» — констатирует эксперт.

Парадокс в том, что при всей русофобии Запада Россия является его неотъемлемой частью, уверен Меттан.

В своей последней книге Меттан рисует нелестный портрет Европейского союза, главной проблемой которого автор считает отсутствие «цивилизационного проекта». Именно в этом отчасти причина проблемных отношений Европы с Россией. «Россия — это проект цивилизации — чтобы убедиться, достаточно прочесть речи Путина, — заявляет швейцарский политик. — Что важно, так это то, что это видение отличается от экономического и технического взгляда». В то же время «Европа не способна вообразить себя отдельной цивилизацией», чем и объясняется появление популистских течений, стремящихся заполнить этот вакуум.

Что волнует Меттана больше всего — это постоянный рост «международной напряжённости» в последнее десятилетие. Речь идёт как о западном вмешательстве в дела Ближнего Востока, так и о сокращении американского влияния и усилении Китая, что приводит к конфронтации двух великих держав. Если Европа вынуждена занимать в этом споре сторону США, то Россия естественным образом склоняется к союзу с Китаем, чтобы не остаться в полном одиночестве.

Как отмечает собеседник издания, стратегическое положение Европы могло бы помочь ей занять сбалансированную позицию в этом противостоянии и выдвинуть собственные предложения, однако для этого необходимо хотя бы минимальное единство внутри ЕС, сетует политик.