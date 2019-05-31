IVERIS: даже терпеливая российская дипломатия устаёт тушить пожары, разжигаемые Западом

Активное «наступление» Америки на Иран заметно повышает напряжённость на Ближнем Востоке. И хотя Россия пытается потушить очаги разгорающихся конфликтов, постоянно возникает вопрос, а не ошиблась ли «невыносимо терпеливая» российская дипломатия эпохой, столкнувшись с феноменом Трампа и смирившимися со всем европейцами, пишет IVERIS. Не случайно президент Путин недавно подчеркнул, что Россия — «не пожарная команда», чтобы спасать всех подряд, отмечается в статье.

После распада СССР мир быстро изменился до неузнаваемости: «биполярный раздел» на Восток и Запад тоже развалился, а Америка ликовала, празднуя свою победу в историческом состязании и не понимая, что же делать дальше, пишет IVERIS. Уже в 1992 году американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что история «подошла к концу», поскольку в ней остался всего лишь один протагонист — единственная сверхдержава в лице США. И ошеломлённый хор западных стран с удовольствием проглотил эту глупость, подчёркивается в статье: «По мнению самопровозглашённого пророка, у мира не оставалось иного пути, кроме равнения на нового хозяина».



Строптивцам и несогласным оставалось только подчиниться или оставить власть, а на смену «цивилизованному миру» колониальной эпохи и «свободному миру» холодной войны пришло «международное сообщество», как принято говорить на глобалистском жаргоне. Государствам, которые не хотели соглашаться с новыми правилами американской игры, было уготовано «место в геенне» с осуждающими эпитетами вроде «несостоявшийся», «изгой», «тревожный» и так далее. Результаты такого подхода все увидели очень скоро, отмечает автор. Что же касается «освобождённых от коммунизма» стран, от них требовали в срочном порядке перейти на новые рельсы, безоговорочно и без выкрутасов: бесповоротно избавиться от «серпов, молотов и пролетарского интернационала» — а также, для многих представителей их элиты, от ставшего таким «неудобным» прошлого.



И хотя США тогда ещё не говорили вслух об «однополярном мире», фактически он уже существовал, причём ему были не по душе те, кто «выбивался из строя». Как бы то ни было, «вечность», на которую намекала книга Фукуямы «Конец истории и последний человек», завершилась слишком уж быстро: она не протянула и 20 лет, подчёркивает IVERIS. И уже в 2011 году, после двух десятилетий злодеяний, «однополярный мир» пошёл на дно, а история возобновила путь к более сбалансированному мировому порядку, констатирует автор: «В марте 2011 года Россию и Китай в последний раз заставили присоединиться к «международному сообществу», чтобы тем самым развязать НАТО руки для вмешательства в Ливии. Тем не менее в октябре того же года двойное вето Москвы и Пекина положило конец всемогуществу Вашингтона и его подручных, перекрыв путь для вмешательства с целью свержения власти в Дамаске».



А сейчас, в 2019 году, навязанный Америкой «несправедливый, тиранический и хаотический порядок» фактически находится при смерти, говорится в статье: «Пусть Запад и не хочет это признавать, он все ещё истово верит в своё естественное превосходство во имя провозглашённой им общечеловечности. И он предпочитает не замечать, что его притязания оспаривает огромная когорта народов». В третьем тысячелетии не может идти и речи о признании «права первой ночи», которое западные «хозяева мира» считали чем-то само собой разумеющимся, поскольку за эти несколько лет политическая и аллегорическая география претерпели глубокие изменения — причём не только в арабо-мусульманском мире, но и по всей планете, пишет IVERIS.



«Поляризацию» зарождающегося в муках нового мира вызывают два лагеря: первый делает ставку на законность и международное право, чтобы любой ценой прийти к сбалансированному многополярному миру, способному на мирное существование. В то время как второй лагерь, преемник былого «свободного мира», не нашёл ничего лучше распространения «созидательного» или «инновационного» хаоса, чтобы попытаться сохранить свою гегемонию, отмечается в статье. Несмотря на значимость обостряющегося с каждым днём соперничества между США и Китаем, а также неизбежного столкновения планов Трампа как стихийного адепта «созидательного хаоса» и Си Цзиньпина как методичного последователя «конструктивной разрядки», в центре нынешнего противостояния пока находится «российско-американский дуэт», полагает автор: «Путин и Трамп, лидеры двух лагерей (Евразия и Запад) и наследники конфликта Восток-Запад, сегодня являются ключевыми участниками международной жизни и вынуждены сосуществовать, хотят они того или нет». При этом не нужно быть искушённым наблюдателем, чтобы понять, что у американского и российского лидера довольно мало общего. И это касается не просто внешнего стиля, но и ментальной и интеллектуальной среды, поясняет IVERIS: «У судьбы зачастую взбалмошный нрав. И она сделала так, что в этот конкретный и решающий исторический момент два столь не похожих друг на друга человека стали символом возвращения к прошлому — то есть прямой конфронтации США и России».



«Владимир Путин — популярный в стране и уважаемый за границей глава государства, а также несомненный творец возрождения России. Этот вызывающий зависть престиж связан не с каким-то нездоровым популизмом или демагогической позицией, а со всеми его заслугами», — говорится в статье. Российский лидер охотно берёт слово, и за его лишённой пафоса речью мы видим уверенного в своей власти и не склонного к фамильярностям человека. В то же время за внешне невозмутимым лицом Путина скрывается «насмешник, который периодически удивляет нежданной остротой, радуя сторонников и позволяя новым кремлинологам расширить свой арсенал западнических предрассудков», отмечает автор. Поэтому и заявление, с которым выступил президент России 15 мая в Сочи после встречи с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, не прошло мимо внимания наблюдателей. Когда Путина спросили на пресс-конференции, что его страна может сделать для «спасения» соглашения по иранской ядерной программе, он с невозмутимым видом ответил: «Россия — не пожарная команда, мы не можем спасать всё подряд», — напоминает IVERIS.



Эта фраза российского президента содержит явный намёк на множество «поджигателей» среди международных «партнёров», как с неизменным оптимизмом любят говорить в Москве, уверен автор: «Наверняка он в душе считает Трампа самым опасным из них. «Пожарные и поджигатели»? Всё это напоминает настольную игру, одну из тех, которые так любили раньше». Несложно понять, что Путин имеет в виду «поджигателей» совершенно иного порядка: это не хулиганы, которые жгут урны, машины и магазины на западных улицах, — он говорит о категории злоумышленников, которые обычно избегают обвинений, преследования и наказания, подчёркивается в статье: «Это государственные пироманы в деловом костюме, которые сидят на вершине власти в самопровозглашённых «великих демократиях» оси добра и иже с ними. В «правовых государствах» считают совершенно законным поджечь всю планету, чтобы подавить сопротивление против гегемонии Атлантической империи».



В этих странах «профессионалы мысли, письма, аналитики, дипломатии и политики» обожают разглагольствовать насчёт «великого замысла», «глобальной стратегии», «геополитических планов» и прочего высокопарного вздора, но при этом явно не замечают несправедливости и незаконности своих безрассудных предприятий, которые опустошают страны, народы и даже целые регионы, пишет IVERIS: «Их не трогают пугающе кровавые итоги начатых их преступным руководством убийственных войн. Современные пироманы просто ненасытны. Они не испытывают ни капли стыда и раскаяния за совершённые ими военные преступления, преступления против человечности, геноцид и «политицид». Они сыплют угрозами и санкциями, объявляют во всеуслышание свои агрессивные намерения: Сирия, Ливия, Украина, Иран, Венесуэла, Россия, Китай — иначе говоря, все несогласные выполнять их указы страны. Прощайте, международное право, международные соглашения, устав ООН, дипломатия с её отжившим своё языком и правилами».



Пентагон сейчас насчитывает по всему миру около 700 баз — в частности, в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. За границей находятся более 200 тыс. американских военных: более 50 тыс. в Германии, десятки тысяч в других европейских странах, 40 тыс. в Японии и 28 тыс. в Южной Корее, сообщается в статье. Именно США и их «союзники» сейчас активно выступают против мира, подчёркивает автор: «Под прикрытием изменчивых решений, противоречащих друг другу распоряжений и разногласий в администрации Трамп и его ключевая команда (печально известный Джон Болтон, слащавый Майк Помпео, элегантный Майк Пенс и пижонствующий зять Джаред Кушнер) сеют хаос и разжигают пожары на всех континентах, поскольку именно это лежит в основе великого замысла, который должен позволить Америке навязать свои законы миру». Администрации Рейгана в своё время удалось втянуть СССР в гонку вооружений, а затем — в безвыходную войну в Афганистане, способствовавшую его развалу. И теперь команда Трампа пытается повторить этот опыт, разжигая повсюду огонь в надежде, что Россия под руководством Путина позволит навязать себе роль «всеобщего пожарного», пишет IVERIS: «В Венесуэле вмешательство Москвы напоминает действия СССР на Кубе, а попытки воспламенить Прибалтику, Грузию и Украину представляют собой провокации у российских границ».



Кроме того, в самом центре нового конфликта может оказаться Ближний Восток и даже Африка, предупреждает автор: «Мы видим всё больше пожаров в мире, где основы международной жизни и права бессовестно нарушаются, а слова систематически используются с противоположным смыслом, чтобы отпугнуть потенциальных «пожарных». Нужно, чтобы они угодили в ловушку и не могли найти себе места, растрачивали силы в опровержении фальшивых новостей и лживых заявлений, в осуждении операций под чужим флагом, в поддержании хотя бы подобия разумности во всё более хаотичном мире и в одностороннем соблюдении принципов, на которые плевать хотели поджигатели».



Это подтверждают и действия США в отношении Сирии, Турции и Ирана, отмечается в статье: «ООН и ЛАГ играют роль законного прикрытия и полезных вспомогательных инструментов Вашингтона в Сирии. Великобритания и Франция — подручные. Саудовская Аравия финансирует к востоку от Евфрата нацеленный против турок терроризм, но работает вместе с ними в Идлибе. Наконец, ОАЭ представляют собой главный козырь США, особенно в Сирии. Все эти государства поддерживают сопротивляющиеся террористические силы: порядка 30 тысяч джихадистов из разных стран. Параллельно с этим тиски санкций — реальное «оружие массового поражения», применение которого представляет собой настоящее военное преступление, — призваны помешать восстановлению страны и вызвать восстание против режима».



Параллельное «наступление» Америки на Иран после её выхода из подписанного в 2015 году соглашения по ядерной программе Тегерана повышает степень напряжённости на Ближнем Востоке сразу на несколько уровней, подчёркивает IVERIS: «Обоюдные угрозы представляют собой в первую очередь пустое сотрясание воздуха, однако мудрость — редкое качество в Белом доме. «Пожарные» стараются потушить пожар, который всё ещё готов вспыхнуть на нефтегазовых месторождениях региона: Швейцария, Оман и Россия стремятся залить пламя». В то же время Кремль не хочет, чтобы его вынуждали чересчур распылять свои силы, говорится в статье. И хотя Россия поддержала ядерную сделку и призвала Тегеран не выходить из соглашения, однако подчеркнула, что проблема заключается в «американских партнёрах», отметив, что Иран после подписания договора «до сих пор ещё является самой контролируемой и прозрачной страной в мире на ядерном уровне».



Москва также объявила, что готова и впредь играть позитивную роль, однако будущее договора зависит «от всех игроков, включая и Соединённые Штаты, и европейские страны, и Иран». Таким образом, Россия продемонстрировала, что она помогает лишь тому, кто готов помогать себе сам, заключает автор: «Такая риторика настолько рациональна, что иногда возникает вопрос: не ошиблась ли «невыносимо терпеливая» российская дипломатия эпохой, столкнувшись с феноменом Трампа, со смирившимися со всем европейцами и их ненормальными союзниками. И прислушивается ли ещё кто-то к словам?»