IVERIS: даже терпеливая российская дипломатия устаёт тушить пожары, разжигаемые Западом

Активное «наступление» Америки на Иран заметно повышает напряжённость на Ближнем Востоке. И хотя Россия пытается потушить очаги разгорающихся конфликтов, постоянно возникает вопрос, а не ошиблась ли «невыносимо терпеливая» российская дипломатия эпохой, столкнувшись с феноменом Трампа и смирившимися со всем европейцами, пишет IVERIS. Не случайно президент Путин недавно подчеркнул, что Россия — «не пожарная команда», чтобы спасать всех подряд, отмечается в статье.