Miami Herald: в Америке его учили ненавидеть всё советское — а теперь он звезда на RT

Знаменитый своей экспрессивностью телеведущий Рик Санчес, которого родители с детства учили ненавидеть Фиделя Кастро и СССР, теперь стал звездой российского телеканала RT в Америке. Как пояснил Санчес в интервью Miami Herald, это ничуть не противоречит его любви к Америке, поскольку он не получает никаких «указаний из Кремля». Напротив, работа на RT позволяет Санчесу свободно и без цензуры рассказывать о происходящих в мире событиях, чего ему не хватало на ведущих американских телеканалах.

Рик Санчес снова в эфире! Его аудитория снова припала к телеэкранам! Но теперь знаменитый своей экспрессивностью ведущий из Майами вещает вовсе не из известного своей идеологической раздробленностью родного города. Санчес стал ведущим программы, которая выходит в прайм-тайм и, казалось бы, совершенно противоречит по духу его строго антикоммунистическому воспитанию. Теперь он звезда на RT America — российском канале, который медиааналитики и разведслужбы США называют рупором кремлёвской пропаганды.



Как так вышло, что уроженец Кубы, чьи родители работали на фабрике в Хайалие и учили его ненавидеть Фиделя Кастро и СССР, работает на Кремль и президента России Владимира Путина? Не делайте поспешных выводов. Санчес не перешёл на «тёмную сторону» и не стал союзником заклятого врага США — «империи зла», к которой во времена холодной войны всё его поколение учили относиться с опаской и недоверием.



«Я американец, — говорит Санчес. — Я люблю эту страну — она приняла мою семью и сделала меня таким, какой я есть. Ради своей страны я должен говорить правду. Я никогда не получал никаких указаний из Кремля, никогда не ходил в российское посольство, ни разу не разговаривал с Путиным. А вот в эфире я его критиковал. Москва не оказывает на нас никакого давления по вопросам редакционной политики, политических взглядов или идеологии. Совершенно никакого».



В аннотации к программе «Новости с Риком Санчесом» говорится, что Санчес предлагает аудитории «рассудительное и беспристрастное освещение событий, уважительное отношение к зрителю, соблюдение принципа независимости журналистики», а сама программа позиционируется как «альтернатива традиционным СМИ, усугубляющим раскол в американском обществе».



«Я бы не променял свою программу ни на что из того, что сегодня показывают по телевизору — и уж точно она лучше занудных выпусков новостей, выходящих на кабельных каналах, — заявил Санчес. — Раньше я никогда бы не подумал, что соглашусь на такое предложение, но сейчас я получаю от своей работы огромное удовольствие. Чувствую себя как ребенок в кондитерской лавке».



В своей программе Санчес рассказывает как про внутриамериканские, так и про международные новости, причём международная повестка не ограничивается его родной Кубой. Каждый вечер по будням он делится со зрителями новостями по целому ряду тем, показывает сюжеты репортёров с мест событий или берёт у кого-нибудь интервью. Он поднимает такие вопросы, как торговая война между США и Китаем, запрет на сотрудничество с китайской корпорацией Huawei, коррупция в Бразилии, война в Йемене, Ближний Восток, Венесуэла, преследование Джулиана Ассанжа и даже полёты на Марс. Кроме того, Санчес делится комментариями и по другим темам, рассказывая зрителям о «гегемонии США», о том, как «американский милитаризм и военно-промышленный комплекс не могут обходиться без внешних врагов» и как агрессивная политика США в отношении Ирана может дать обратный эффект: «Когда я был ребенком, все вокруг только и рассказывали, как Фидель Кастро использует угрозы со стороны США для того, чтобы объединять вокруг себя кубинский народ и выставлять себя героем: «На нас могут в любой момент напасть, но не бойтесь, я защищу вас».



«Здесь мне гораздо лучше, чем на CNN или Fox. Там бы я с утра до ночи только и говорил про Трампа, — рассказывает Санчес. — Всё понятно, конечно, как бы мы к нему ни относились, но всё-таки, неужели других тем вообще не существует? Ведь эти каналы игнорируют столько событий, влияющих на жизнь американцев и судьбы остального мира».



По своему стилю и подаче — более продуманной и утончённой — сегодняшний Санчес разительно отличается от того Санчеса, которого мы помним по работе на WSVN Channel 7 в «лихие» 80-е и 90-е в Майами. Тогда канал работал по принципу «чем больше крови, тем лучше». Санчес по-прежнему напорист и периодически демонстрирует свою характерную помпезность. Он выражается театрально, активно жестикулирует, рассказывает истории из собственной жизни. Но Санчес уже не сидит на корточках над расстеленной на полу картой Ирака, держа в руке игрушечную ракету «Скад» и рассказывая зрителям про войну в Персидском заливе, как это было в 1991 году. К 60 годам Санчес как ведущий стал тоньше, умнее, интеллигентнее и скромнее. Он уже восемь недель возглавляет рейтинг программ на RT America, а его видео в YouTube набирают по два миллиона просмотров в неделю. За последние несколько недель два его видеоролика собрали более 2 млн просмотров каждый. По его словам, это говорит о том, что сейчас выпуски его программы нравятся молодёжи намного больше, чем когда он работал на CNN или MSNBC. Аудитория канала насчитывает в среднем 700 тыс. постоянных зрителей.



«Когда мне позвонили с RT, я сказал: «Да ну», — рассказывает Санчес. — Но мне пообещали полную редакционную независимость — и я её получил. Я сам пишу каждое слово. Наши летучки проходят динамично и продуктивно. Коллектив подобрался интересный — есть самые разные люди. Не могу сказать, что у меня была куча предложений от CNN и Fox, но я очень люблю свою профессию. Мне нравится работать в теленовостях и рассказывать людям истории».



Министерство юстиции США обязало работающую на RT американскую (но принадлежащую российскому собственнику) продакшн-компанию зарегистрироваться в качестве иностранного агента, несмотря на ожесточённые протесты канала и критику со стороны поборников свободы слова. Над Санчесом частенько подтрунивают, что он работает на страну, которую обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года.



«Мне говорят: «А, так ты работаешь на коммунистов?» Я говорю: «Да нет, вообще-то они капиталисты до мозга костей, — рассказывает Санчес. — Однажды я столкнулся в аэропорту с Джебом Бушем, и он начал ко мне приставать: «Что же ты, русским продался?» У людей такая логика: Рик работает на Россию — значит, Рик плохой. Парадокс в том, что российский канал оказался единственным, кто дал мне возможность запустить новую, по-настоящему свежую программу. С американскими каналами ничего подобного не получилось бы: в США влияние корпоративных интересов столь велико, а пущенные ими корни настолько глубоки, что задавать некоторые вопросы и озвучивать определённые точки зрения сегодня попросту невозможно. На RT у меня больше свободы, чем было бы на CNN, NBC или Fox News. Каждый из этих каналов вынужден держаться строго в границах своей ниши на политическом спектре — в противном случае они потеряют и аудиторию, и рекламодателей».



В одной из последних программ Санчес рассказывал о технологии 5G и о том, какие опасности для здоровья она может в себе таить. Эта тема поднималась не только на RT, но и в других крупных СМИ. Через несколько дней после выхода программы в эфир газета The New York Times опубликовала статью, поставившую под сомнение достоверность данного материала и обвинившую RT в искажении фактов в угоду российским интересам. В ответ на это Санчес решил рассказать своим зрителям о связях между The New York Times и телекоммуникационной компанией Verizon, а также попросил американское издание направить одного из своих журналистов к нему на программу, чтобы они могли обсудить в эфире эту «явно заказную» и «откровенно лживую» статью.



«The New York Times использует Россию как пугало, — заявил Санчес в эфире своей программы. — Каждый раз, когда им нужно заглушить ту или иную неудобную историю, они сразу начинают искать в ней российский след».



«Преподносится всё так, будто это часть коварного плана Путина по воздействию на ваше сознание», — добавляет журналист RT Дэн Коэн.



Работа в RT America позволила Санчесу расширить кругозор и получить более полное представление о вопросах геополитики: оно больше не ограничивается строго выверенными позициями, которые с утра до вечера повторяют ведущие крупнейших американских каналов, или той философией освещения событий, которая когда-то окружала его в Майами. Даже простые посиделки в баре с коллегами из России, Мексики, Колумбии, Саудовской Аравии и Европы позволили Санчесу открыть для себя много нового.



«Что касается «рашагейта», то это всё пройдёт. Там нет никаких фактов. Это просто новая волна маккартизма, — говорит Санчес. — Понятное дело, Россия хотела повлиять на выборы в США и помешать Хиллари Клинтон. Естественно, какое-то вмешательство было — и со стороны России, и со стороны многих других государств. Возможно, у американских избирателей не самый хороший вкус, но факт остаётся фактом — они проголосовали за Дональда Трампа. Вместо того чтобы валить всё на Россию и лично на Путина, давайте лучше повнимательнее присмотримся к самим себе и разберёмся, почему победил Трамп. Мы сами довели страну до такого состояния. Давайте лучше поговорим о том, почему американцы вынуждены голодать, почему они чувствуют себя забытыми, брошенными, оставленными на обочине. Давайте поговорим о том, как вышло, что мы избрали президентом такого страшного человека. Если для того, чтобы помочь американцам стать лучше и по-честному взглянуть на себя, мне придётся работать на российский телеканал, то так тому и быть. Я не поклонник Путина, да и репутация России отнюдь не безупречна — но мне кажется, что эта одержимость Россией мешает американским журналистам качественно делать свою работу и рассказывать о том, что действительно важно».



Офис RT America в Вашингтоне находится в двух шагах от Белого дома. Санчес часто летает к жене и детям в Пемброк-Пайнс. Иногда он работает из «южной» студии RT в Майами, на Брикелл-авеню. Внешне Санчес как будто и не постарел.



RT America раньше называлась «Россия сегодня» (Russia Today) — однако название было решено поменять, а канал начали позиционировать как альтернативу американским СМИ. Эфир здесь ведут люди самых разных взглядов. На RT выходят две программы Ларри Кинга: Politicking with Larry King и Larry King Now. Кстати, именно Кинг помог Санчесу сформулировать девиз своей новой программы («Настало время снова заниматься новостями»), сказав ему: «Рикки, на CNN давно уже не занимаются новостями».



Бывший рестлер и губернатор Миннесоты Джесси Вентура ведёт на RT программу The World According to Jesse, где он изобличает «лицемерие властей и ложь крупных корпораций». В своей программе America’s Lawyer адвокат Майк Папантонио доносит до зрителей «малоизвестные факты» о судебных разбирательствах, связанных с крупными корпорациями и вопросами окружающей среды, а также разоблачает недобросовестных юристов и коррумпированных судей. Благодаря программе Криса Хеджеса On Contact аудитория канала получает возможность услышать мнения «инакомыслящих, отвергнутых истеблишментом».



Автор программы Redacted Tonight Ли Кемп считает, что, «поскольку мир сегодня всё больше напоминает шекспировскую комедию, донести до людей правду сейчас можно только с помощью юмора». Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью ведёт на RT программу On the Touchline.



Американские спецслужбы, однако, воспринимают российский телеканал как нечто страшное и зловещее. Бывший директор ЦРУ Джеймс Клэппер называет RT «рупором российской государственной пропаганды» и считает, что канал напрямую связан с Владимиром Путиным. В докладе директора Национальной разведки США говорится, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Кремль использовал телеканал RT и агентство Sputnik как инструмент влияния для дискредитации Хиллари Клинтон и агитации за Дональда Трампа. В докладе также отмечается, что RT изображает США как страну, где за населением ведётся тотальная слежка, массово нарушаются гражданские свободы, царит полицейский произвол, власти шпионят за людьми с помощью беспилотников, где люди страдают от нищеты, беззакония, коррупции и засилья корпораций.



Санчес, начавший работать на RT шесть месяцев назад, то есть через два года после президентских выборов, говорит, что не видел никаких свидетельств такого влияния. «RT развивается, и это отлично, — заявил он. — Мне кажется, мы занимаем позицию где-то посередине между CNN и Fox — при этом мы лучше обоих этих каналов».



В Майами Санчеса запомнят как популярную и неоднозначную фигуру на экране. Он никогда не деликатничал и уж точно не был Уолтером Кронкайтом.

Санчес прославился как репортёр и ведущий, когда Майами был «потерянным раем» и «столицей убийств», содрогающейся от расовых беспорядков, массового наплыва беженцев с Кубы, коррумпированных политиков, полицейского беспредела, кокаиновых ковбоев и эпидемии крэка. Живой, энергичный и агрессивный стиль Санчеса идеально подходил для этой чернушной, хаотичной новостной картины дня и стал революционным методом подачи новостей.

Едва закончив колледж, молодым репортёром он отправился прямиком на улицы, он двигался, жестикулировал, задавал вопросы, создавая картину, а не повторяя журналистские штампы.

«Я всегда был первым на месте происшествия. Я был знаком со всеми копами, лез в самую грязь в Майами, где кокаиновые сделки проворачивались каждые пять минут, и я держал в руках мешок с кокаином, чтобы доказать это, — говорит он. — Я создал образ человека страстного, бойкого, свободно мыслящего и излагающего мысли, не ходульного, не традиционного. Это не было великой журналистикой. Конечно же, я не был Уолтером Уинчеллом или Эдной Бьюкэнэн. Я был суетливым уличным репортёром на районе. Я развязывал галстук, закатывал рукава. Штативом не пользовался, потому что постоянно куда-то шёл — в центр, на Майами Бич, в Либерти Сити: «А сейчас я покажу вам, где, по словам полиции, произошло убийство».

«Временами получалось немного карикатурно, и за это я прошу меня простить. Но всё же мы положили начало новой, смелой эпохе в подаче новостей. «Седьмой канал» был самым жарким, задающим новые тенденции каналом в США. Мы вещали в прямом эфире, первыми сообщая последние новости, и нас каждый вечер смотрели 60 процентов населения Майами. Я, «Седьмой канал» и Майами — наши имиджи объединились в самый подходящий момент».

Потом Санчес работал на NBC в Нью-Йорке, где освещал события 11 сентября, затем на CNN в Атланте, где освещал ураган Катрина (это принесло ему премию Пибоди) и выборы 2008 года. Перед этим он получил от Джорджа Буша награду 1000 Points of Light за освещение урагана Эндрю и удостоился звания «Журналист года» во Флориде.

«В Майами я был ведущим-актёром. Но на CNN я стал профессионалом», — говорит Санчес, который одним из первых начал использовать соцсети и добился высоких рейтингов со своим шоу «Список Рика». Он также записывал фрагменты, на которых получал от полицейских электрошокером («Больно», — говорит он, практически падая на землю), и прыгал с лодки в океан, чтобы показать, как береговая охрана спасает людей, терпящих бедствие в открытом море.

Но в 2010 году Санчеса уволили с CNN после его скандальных высказываний о Джоне Стюарте и евреях в интервью Sirius radio. Сам Стюарт сокрушался, что CNN среагировал слишком жёстко; неблагоприятным обстоятельством стало и то, что президент CNN и главный защитник Санчеса тоже покинул канал.

Санчес извинился, вернулся в Майами и обнаружил, что находится посреди новостной пустыни. В какой-то момент он занимал сразу четыре должности: футбольный диктор для Флоридского международного университета, ведущий на радио WIOD (выходил в эфир между выпусками Раша Лимбо и Шона Хэннити), преподаватель в старшей школе American Heritage, а также сооснователь медицинской компании. Кроме того, он был частым гостем на Fox News Latino и работал на крошечном испаноязычном канале America TeVé.

«Я работал семь дней в неделю и заново открыл для себя простой народ кубинского Майами, после того как отдалился от духа Майами, — говорит он. — Я так старался сделать себя заново, и для того, чтобы развиваться, пришлось напрячься».

«Как журналист, я стал намного профессиональнее, и у меня гораздо лучше получается рассказывать истории. Включайте канал. Сами увидите, как тут весело».

Автор Линда Робертсон.

Дата публикации 23 мая 2019 года.