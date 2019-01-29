Telepolis: RT Deutsch заполняет медийный вакуум в Германии

Традиционные СМИ в Германии утрачивают симпатии зрителей и читателей, сообщает Telepolis. И связано это с тем, что такие СМИ не представляют достаточно широкого спектра актуальных тем и мнений, объясняет автор статьи Маркус Компа. Именно в этот момент в игру вступают их конкуренты, например, российский телеканал RT Deutsch, который говорит о том, о чём молчат другие.

Система вещания, устоявшаяся в Германии за последние семь десятилетий, не предоставляет зрителю и читателю достаточного объёма информации для формирования собственного мнения, пишет Telepolis. Взять, к примеру, то, как СМИ осветили новость о кончине экс-президента США Джорджа Буша — старшего, рассказывает автор статьи Маркус Компа.

Своим семейным состоянием Буш обязан нацистам, он сотрудничал практически со всеми «некоммунистическими диктатурами» мира, совершал военные преступления, стравливал друг с другом государства на Ближнем Востоке. В контексте сказанного хотелось бы надеяться, что журналисты, обязавшиеся защищать человеческое достоинство и дружбу народов, скажут хотя бы одно слово критики в его адрес. Но нет. «Ничего», — констатирует издание.

Очевидно, что эксперимент по созданию в Германии свободных СМИ провалился, считает автор. И дело не в том, что журналисты делают свою работу небрежно. Такое освещение событий носит системный характер. СМИ не уберегли Берлин и от войны в Югославии. «Также мы позволили пропаганде войны втянуть нас в бесконечную битву с террором, который только порождает новый террор. Немецкие солдаты, несущие свою службу за пределами Германии — сегодня это вновь стало привычным зрелищем», — подчёркивает Компа.

Традиционные СМИ не предоставляют широкий спектр актуальных тем и различных мнений, предлагая только «инцест идентичных повесток». В связи с этим задачи по восполнению пробелов в освещении мировых событий берут на себя их конкуренты, действительно независимые от политического лобби. Автор также подчёркивает, что в последние годы мейнстримовские СМИ занимались демонизацией интернета как медиаплощадки, в то время как «альтернативные каналы уже заполнили образовавшийся там вакуум». Таким новым игроком стал российский телеканал RT Deutsch.

«Конкуренты сразу — ещё до первой минуты вещания — коллегиально окрестили его пропагандистским», — пишет издание. Немецкий союз журналистов недавно обвинил RT Deutsch в «придумывании историй», но в то же время не предъявил этому никаких доказательств, отмечает Компа. Канал также упрекают в том, что он практически не освещает события в самой России и не критикует российские власти. Но то же самое можно сказать и об отсутствии на немецком Deutsche Welle критики в адрес Берлина или НАТО. К тому же, вместо того чтобы комментировать события самим, журналисты RT Deutsch предоставляют возможность высказаться немцам, которым традиционные СМИ не предоставляют площадку.

Спектр внешнеполитических тем, который предоставляют немецкие каналы и пресса, напоминает подборку тем журнала «Вестник НАТО». Информацию о таких проектах, как Integrity Initiative, можно найти только в альтернативных СМИ. И для них освещение таких замалчиваемых тем — это журналистская победа, констатирует автор.

RT — несистемный игрок, который не обязан следовать атлантической повестке, и которого не получится довести до банкротства рекламными бойкотами, объясняет Компа. Новая конкуренция — это стимул и возможность уделить больше внимания темам, которыми пренебрегают традиционные СМИ. «Но когда Немецкий союз журналистов требует именно цензуры, произносит в ответ лозунги в духе холодной войны и в качестве аргумента не приводит ничего кроме «исследований», шитых белыми нитками, это не смягчает утрату зрительских симпатий», — заключает издание.