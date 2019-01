Guardian: обострение «медийного конфликта» — Роскомнадзор уличил BBC в пропаганде терроризма

Россия обвинила британскую корпорацию BBC в распространении террористической пропаганды — в частности цитат лидера «Исламского государства» — и пригрозила ей судебным преследованием, пишет The Guardian. Как отмечает британская газета, такой шаг Москвы может стать очередным витком в обострении «медийного конфликта» между Россией и Великобританией.

По словам Роскомнадзора, в одном из материалов канал процитировал лидера «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади, что может не соответствовать нормам российского антиэкстремистского законодательства. В России ИГ — это запрещённая организация, и СМИ не имеют права публиковать заявления её лидеров и поддерживающих группировку лиц.



«Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства. В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций», — сообщается в заявлении российского регулятора.



Расследование деятельности телеканала BBC World News Роскомнадзор начал в конце декабря. Сообщение о нём появилось спустя всего несколько часов после того, как британский регулятор Ofcom заявил, что телеканал RT «нарушил правила беспристрастности» при освещении инцидента в Солсбери. При этом Ofcom рассматривает возможность введения против RT санкций, в список которых может входить большой штраф или даже отзыв лицензии на вещание в Великобритании.



В декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что расследование деятельности BBC можно рассматривать как ответную реакцию на заявление Ofcom. По словам же официального представителя российского МИД Марии Захаровой, действия Лондона против RT не оставили России другого выхода. «Российская сторона предупреждала. И неоднократно», — добавила она на своей странице в Facebook.



Кроме того, в прошлом месяце в сеть попал список из 44 журналистов BBC, работающих в России, а также их фотографии. По мнению The Guardian, этот инцидент может быть ответом на статью The Sunday Times, в котором поимённо назывались восемь журналистов, работающих на сайте Sputnik в Эдинбурге. По мнению российских чиновников, из-за этой статьи жизни сотрудников агентства оказались в опасности.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.