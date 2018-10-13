Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: в борьбе с «гетеронормативной культурой» BBC добавит в эфир больше геев

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В эфире BBC будет больше представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает The Daily Telegraph. Компания приняла такое решение после проведённого среди секс-меньшинств компании опроса, который, среди прочего, показал в корпорации существует «гетеронормативная культура».
Telegraph: в борьбе с «гетеронормативной культурой» BBC добавит в эфир больше геев
Reuters
BBC увеличит количество геев, появляющихся в программах и новостных блоках, чтобы таким образом продемонстрировать борьбу с «гетеронормативной культурой» внутри корпорации, сообщает The Daily Telegraph. Секс-меньшинства будут появляться в эфире «случайным образом», то есть их сексуальная ориентация не будет являться частью сюжета и не будет никак связана с демонстрируемыми новостями.
 
Кроме того, вне эфира представителей ЛГБТ-сообщества будут вдохновлять «приносить всего себя на работу» и быть открытыми по поводу своей сексуальной ориентации, говорится в статье.
 
Прочие рекомендации включают использование персоналом небинарных местоимений там, где это уместно, а также сети «союзником-натуралов», которые будут заявлять о своём статусе с помощью значков или специальных подписей в своей электронной почте, говорится в статье.
 
Обо всём этом говорится в новом докладе, базирующемся на опросе представителей ЛГБТ-сообщества. Как показал опрос, многие считают, что в корпорации BBC существует «гетеронормативная культура». 
 
Опрос, проведённый среди 300 ЛГБТ-сотрудников компании, выявил некоторые сферы, которые требуют улучшений. Среди проблем, в частности, упоминаются и гетеронормативная культура корпорации, и необходимость «инклюзивного небинарного» языка, и недостаточная поддержка сотрудников-трансгендеров.
 
Также вызывает обеспокоенность то, что наиболее видимыми членами ЛГБТ-сообщества в компании являются мужчины-геи, говорится в статье.
 
Как указывает The Daily Telegraph, 11% от общего числа сотрудников компании являются представителями ЛГБТ-сообщества, при этом среди руководящего состава их 12%. Боссы BBC заявляют о том, что они предпринимают усилия по сохранению и привлечению наиболее талантливых представителей секс-меньшинств.
 
Комментарии читателей на сайте The Daily Telegraph:
 
TruthMatters: А зачем нужно «бороться» с нормальностью?
 
A Martin: Враг внутри. Слава богу, этой версии BBC не было во времена Второй мировой войны.
 
Burkard: С учётом того, что исследования последовательно показывают: 98% британского населения — гетеросексуалы, полагаю, что в BBC уже грубо превысили 2%-ную долю представительства негетеросексуалов.
 
graeme scott: Типичные признаки кончины BBC…продвижение вырождения и социальная инженерия. Это одна из причин, почему вас больше не смотрят.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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