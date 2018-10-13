Telegraph: в борьбе с «гетеронормативной культурой» BBC добавит в эфир больше геев

BBC увеличит количество геев, появляющихся в программах и новостных блоках, чтобы таким образом продемонстрировать борьбу с «гетеронормативной культурой» внутри корпорации, сообщает The Daily Telegraph. Секс-меньшинства будут появляться в эфире «случайным образом», то есть их сексуальная ориентация не будет являться частью сюжета и не будет никак связана с демонстрируемыми новостями.

Кроме того, вне эфира представителей ЛГБТ-сообщества будут вдохновлять «приносить всего себя на работу» и быть открытыми по поводу своей сексуальной ориентации, говорится в статье.

Прочие рекомендации включают использование персоналом небинарных местоимений там, где это уместно, а также сети «союзником-натуралов», которые будут заявлять о своём статусе с помощью значков или специальных подписей в своей электронной почте, говорится в статье.

Обо всём этом говорится в новом докладе, базирующемся на опросе представителей ЛГБТ-сообщества. Как показал опрос, многие считают, что в корпорации BBC существует «гетеронормативная культура».

Опрос, проведённый среди 300 ЛГБТ-сотрудников компании, выявил некоторые сферы, которые требуют улучшений. Среди проблем, в частности, упоминаются и гетеронормативная культура корпорации, и необходимость «инклюзивного небинарного» языка, и недостаточная поддержка сотрудников-трансгендеров.

Также вызывает обеспокоенность то, что наиболее видимыми членами ЛГБТ-сообщества в компании являются мужчины-геи, говорится в статье.

Как указывает The Daily Telegraph, 11% от общего числа сотрудников компании являются представителями ЛГБТ-сообщества, при этом среди руководящего состава их 12%. Боссы BBC заявляют о том, что они предпринимают усилия по сохранению и привлечению наиболее талантливых представителей секс-меньшинств.